10 Film Horor Terbaru 2023, sedang dan akan Tayang di Bioskop, Catat Tanggalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini, bioskop di Indonesia masih diwarnai sejumlah film horor yang akan menghantui para penikmat film bergenre ini. Terdapat beberapa film horor terbaru 2023 yang sedang dan dipastikan akan tayang di bioskop. Tak hanya film horor lokal, beberapa film horor luar negeri pun mewarnai deretan film horor 2023. Tema cerita yang diangkat cukup beragam, seperti teror hantu, robot, hingga karakter kartu yang ternyata menyeramkan. Berikut 10 film horor terbaru 2023, yuk, simak!

1. Mangkujiwo 2 (26 Januari 2023)

Film horor terbaru 2023 yang pertama adalah Mangkujiwo 2. Film ini merupakan sekuel dari film Mangkujiwo yang dirilis pada 2020 lalu. Mangkujiwo 2 melanjutkan kisah perseteruan Tjokro Kusumo dan Brotoseno yang memperebutkan loji pusaka. Pada film keduanya ini, Mangkujiwo 2 akan mengambil fokus pada misteri kematian Tjokro Kusumo di film sebelumnya.

2. Waktu Maghrib (9 Februari 2023)

Poster film Waktu Maghrib. Dok. Foto: Rapi Film.

X

Mengangkat mitos di masyarakat, film Waktu Maghrib berkisah tentang anak-anak yang harus pulang ke rumah saat akan memasuki waktu maghrib. Bahkan, dianjurkan agar anak-anak tidak keluar saat maghrib karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal mistis yang tak menyenangkan. Dalam film ini juga diceritakan seorang anak yang mendapat gangguan dari sosok tak kasat mata setelah keluar di waktu maghrib.

3. Winnie The Pooh: Blood and Honey (15 Februari)

Film animasi Winnie The Pooh biasanya terkenal karena kelucuannya namun berbeda dengan yang satu ini. Winnie The Pooh: Blood and Honey bercerita tentang karakter animasi yang ternyata sangat menyeramkan. Dikisahkan jika Winnie dan Piglet melakukan pembunuhan besar-besaran. Tak hanya horor, bahkan film ini juga menyajikan adegan kekerasan yang menyeramkan dan menegangkan.

4. Para Betina Pengikut Iblis (16 Februari 2023)

Poster film Para Betina Pengikut Iblis. Foto: Falcon Black.

Film horor Para Betina Pengikut Iblis menceritakan tentang tiga orang perempuan yang melakukan kerja sama dengan iblis. Mereka bersekutu dengan iblis untuk membalaskan dendam dan memperoleh kenikmatan dunia. Setelah menjadi budak iblis, tentu ada harga yang harus dibayarkan oleh para perempuan ini.

5. The Offering (23 Februari 2023)

The Offering bercerita tentang misteri hilangnya seorang anak perempuan. Kejadian itu membuat hubungan keluarga orang tuanya menjadi renggang dan kurang baik. Setelah disemayamkan di rumah duka, ayah dari anak perempuan yang hilang tersebut pun kembali ke rumahnya bersama sang istri yang sedang hamil. Namun ternyata, ada kejahatan yang mengintai keluarga tersebut.

6. Scream VI (10 Maret 2023)

Poster film Scream VI. Foto: Wikipedia.

Scream VI adalah film horor thriller yang kembali melanjutkan kisah tentang empat orang yang selamat dari teror Ghostface. Mereka akan memulai babak baru di New York. Meski begitu, kehidupan mereka tidak akan tenang karena akan muncul sosok Ghostface yang baru.

7. Evil Dead Rise (21 April 2023)

Sangat dinantikan penayangannya, Evil Dead Rise disebut akan menjadi film dengan alur yang sangat mencekam. Film ini bercerita tentang para tokoh yang menemukan ‘kitab orang mati’. Dengan kitab sakti itu, mereka akan memanggil roh iblis yang sangat jahat dengan berbagai alasan.

8. Insidious: Fear The Dark (7 Juli 2023)

Ini merupakan sekuel dari dua film Insidious terdahulu. Film ini akan mengambil latar 10 tahun kemudian setelah kejadian menyeramkan yang dialami oleh Elise, Specs, dan Tucker. Meski begitu, film ini tidak akan menceritakan pengalaman supernatural para tokohnya.

9. The Nun 2 (8 September 2023)

Poster film The Nun 2. Foto: Screenrant.com.

Valak adalah salah satu karakter yang diperkenalkan dalam film The Conjuring 2. Menarik perhatian penonton, kisah Valak akhirnya dibuat dalam film The Nun yang tayang pada 2018 lalu. Kini, The Nun 2 akan kembali menyapa penggemar dengan mengambil latar tahun 1952 di Eropa dan merupakan spin off dari The Conjuring 2.

10. Saw X (27 Oktober 2023)

Film horor terbaru 2023 yang terakhir adalah Saw X. Film ini merupakan film kesepuluh dari seri film Saw yang tayang pertama kali pada 2004 silam. Belum ada sinopsis dari film garapan Kevin Greutert ini.Ttetapi, Saw X dipastikan akan tayang pada 27 Oktober 2023.

Itulah rangkuman informasi mengenai film horor terbaru 2023 yang sedang dan akan tayang di bioskop. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

