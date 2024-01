Daftar Lengkap Pemenang Golden Globe Awards 2024, Oppenheimer Film Terbaik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Globe Awards 2024 telah berlangsung di The Beverly Hilton di Beverly Hills, California pada Ahad, 7 Januari 2024 waktu setempat. Ajang penghargaan kepada sineas dan karya terbaik di bidang film serta televisi Amerika Serikat sepanjang 2023 ini banyak dimenangkan oleh film Oppenheimer, Barbie, Poor Things, dan Anatomy of a Fall.

Oppenheimer dinobatkan sebagai film terbaik kategori drama, dengan Christopher Nolan yang membawa pulang penghargaan penyutradaraan untuk karyanya di film tersebut. Poor Things memenangkan piala untuk film terbaik dalam musikal atau komedi. Anatomy of a Fall memenangkan film untuk film berbahasa non-Inggris terbaik, sementara The Boy and the Heron dinobatkan sebagai film animasi terbaik.

Di kategori televisi, Succession dinobatkan sebagai serial drama terbaik, sementara The Bear dinobatkan sebagai serial TV, musikal atau komedi terbaik. Lily Gladstone, Paul Giamatti, Emma Stone, Robert Downey Jr, Jeremy Allen White, Da'Vine Joy Randolph, Ayo Edebiri, Kieran Cullkin, Ali Wong, Steven Yeun, dan Matthew Macfadyen merupakan jajaran nama para pemenang dalam kategori akting. Billie Eilish, O'Connell dan Finneas O'Connell memenangkan penghargaan untuk lagu terbaik.

Tahun ini, penghargaan Golden Globes menghadirkan kategori baru yang mengakui komedi stand-up juga pencapaian film dan box office. Barbie memenangkan penghargaan untuk pencapaian sinematik dan box office terbaik, yang kategorinya mencakup delapan nominasi yang dipilih dari film-film yang meraih total penerimaan box office sebesar USD 150 juta. USD 100 juta di antaranya harus berasal dari box office domestik Amerika Serikat, dan atau mendapatkan jumlah penonton streaming digital yang sepadan yang diakui oleh sumber industri tepercaya.

Jo Koy menjadi pembawa acara dalam ajang tahunan yang disiarkan secara langsung di CBS dan disiarkan secara streaming di Paramount+. Menjelang malam penghargaan tersebut, Barbie dan Succession memimpin nominasi Golden Globes 2024. Golden Globes 2024 dipilih oleh kelompok pemilih baru yang terdiri dari beragam ras dan etnis. Para anggotanya terdiri dari 300 jurnalis dari seluruh dunia yang mewakili 76 negara. Mereka memilih nominasi dan pemenang tahun ini.

Berikut daftar pemenang Golden Globe Awards 2024 selengkapnya.

Daftar Pemenang Golden Globes 2024

Best Motion Picture – Drama

Oppenheimer (Universal Pictures)

Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture – Drama

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Best Motion Picture – Musical or Comedy

Poor Things (Searchlight Pictures)

Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy

Paul Giamatti (The Holdovers)

Best Television Series – Drama

Succession (HBO | Max)

Best Performance by a Female Actor in a Television Series – Drama

Sarah Snook (Succession)

Best Television Series – Musical or Comedy

The Bear (FX)

Best Television Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made For Television

Beef (Netflix)

Cinematic and Box Office Achievement

Barbie (Warner Bros. Pictures)

Best Original Song – Motion Picture

“What Was I Made For?” — Barbie

Music & Lyrics By: Billie Eilish O’Connell, Finneas O’Connell

Best Original Score – Motion Picture

Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture – Drama

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy

Emma Stone (Poor Things)

Best Director – Motion Picture

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Best Motion Picture – Animated

The Boy and the Heron (Gkids)

Best Performance by a Male Actor in a Television Series – Drama

Kieran Culkin (Succession)

Best Performance by a Female Actor in a Television Series – Musical or Comedy

Ayo Edebiri (The Bear)

Best Motion Picture – Non-English Language

Anatomy of a Fall (Neon) – France

Best Performance in Stand-Up Comedy On Television

Ricky Gervais (Ricky Gervais: Armageddon)

Best Performance by a Male Actor in a Television Series – Musical or Comedy

Jeremy Allen White (The Bear)

Best Screenplay – Motion Picture

Justine Triet, Arthur Harari (Anatomy of a Fall)

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role On Television

Matthew Macfadyen (Succession)

Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role On Television

Elizabeth Debicki (The Crown)

Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made For Television

Steven Yeun (Beef)

Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made For Television

Ali Wong (Beef)

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture

Da’vine Joy Randolph (The Holdovers)

THE GUARDIAN | THE HOLLYWOOD REPORTER

Pilihan Editor: Profil Komika Jo Koy, Pemandu Acara Golden Globe Awards 2024 Keturunan Filipina