5 Sekuel Film Horor Luar Negeri yang akan Tayang pada 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki 2024, beberapa sekuel film horor luar negeri akan tayang. Ada sekuel film horor yang berjarak lebih dari 30 tahun dari film pertamanya. Berikut lima sekuel film horor yang tayang 2024.

1. A Quiet Place: Day One

A Quiet Place memasuki babak baru dalam film horor populer. Film ketiga yang berjudul A Quiet Place: Day One ini akan dijadwalkan tayang pada 8 Maret 2024. A Quiet Place: Day One akan mengisahkan Nyong'o saat dia melewati momen pertama yang mengerikan di New York sebelum makhluk yang sensitif dengan suara akhirnya meneror para manusia, dikutip dari IMDb.

2. Return to Silent Hill

Dikutip dari situs web comingsoon.net, Return to Silent Hill diperkirakan akan tayang di bioskop pada awal tahun 2024. Film ini akan menceritakan perjalanan James (Jeremy Irvine) kembali ke kota lama setelah mendapat surat misterius. Berencana menemukan cinta lama, James malah berurusan dengan perubahan kota dan ancaman makhluk yang membuatnya hampir hilang akal.

3. Beetlejuice 2

Tayang perdana tahun 1988, Beetlejuice 2 dijadwalkan untuk tayang di bioskop pada 6 September 2024. Beetlejuice bercerita tentang anak perempuan bernama Lydia Deetz yang pindah ke rumah Adam dan Barbara Maitland yang baru saja meninggal. Lydia tidak pindah sendirian, ia pindah bersama ayahnya, Charles. Ternyata rumah peninggalan pasangan Maitland itu kini ditinggali iblis bernama Betelgeuse.

4. Smile 2

Film horor Smile 2 akan dirilis pada 18 Oktober 2024. Setelah film pertama mengangkat kisah traumatis seorang psikiater, cerita Smile 2 diperkirakan akan menceritakan kisah Joel yang mencoba melarikan diri dari iblis setelah menyaksikan kematian Rose dengan melanjutkan penyelidikan.

5. Terrifier 3

Dikutip dari Screen Rant, Terrifier 3 akan tayang pada 25 Oktober 2024. Film ini berselang dua tahun sejak Terrifier 2 tayang. Di Terrifier 2, Art the Clown dibantai secara brutal oleh Sienna, bersama rekan pembunuhnya.

Adegan akhir Terrifier 2 menunjukkan korban pertama Terrifier yang masih hidup, Victoria Heyes memunculkan lagi kepala Art The Clown. Upaya pembantaian waktu itu tak mematikan Art the Clown. Kemunculan Art The Clown ini menandai dimulainya Terrifier 3.

