David Soul, Bintang Lawas Hollywood Serial Starsky and Hutch Wafat di Usia 80 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood, David Soul, yang terkenal lewat perannya sebagai detektif Kenneth "Hutch" Hutchinson dalam serial televisi Starsky & Hutch, telah meninggal dunia pada usia 80 tahun.

Dikutip dari CNA Lifestyle, kabar meninggalnya David Soul disampaikan oleh sang istri, Helen Snell, pada Jumat 5 Januari 2024.

"David Soul suami, ayah, kakek, dan saudara tercinta meninggal dunia kemarin setelah berjuang melawan sakit dengan ditemani keluarga tercinta," kata Helen.

Helen mengatakan suaminya telah berbagi banyak talenta luar biasa kepada dunia sebagai aktor, penyanyi, pendongeng, seniman kreatif, dan sahabat yang disayangi.

"Senyum, tawa, dan semangat hidupnya akan terus dikenang oleh banyak orang yang hidupnya pernah disentuhnya," kata Helen.

Profil David Soul

David Soul lahir dengan nama David Richard Solberg di Chicago pada 28 Agustus 1943 dan menghabiskan masa kecilnya antara Dakota Selatan dan Berlin pasca-Perang Dunia II. David Soul dikenal luas berkat perannya sebagai Hutch dalam serial aksi legendaris Starsky & Hutch yang tayang dari tahun 1975 hingga 1979.

Soul memerankan detektif Ken "Hutch" Hutchinson bersama Paul Michael Glaser yang berambut gelap sebagai detektif David Starsky di Starsky & Hutch, yang ditayangkan di ABC pada 1975 hingga 1979, dan menjadi begitu populer sehingga melahirkan sederet mainan anak-anak.

Selain sebagai aktor, ia juga meraih kesuksesan sebagai penyanyi, dimulai pada 1976 dengan Don't Give Up on Us dan Silver Lady yang berhasil mencapai puncak tangga lagu Inggris.

Soul pertama kali mendapatkan ketenaran nasional pada 1960-an dengan tampil di The Merv Griffin Show sebagai The Covered Man, seorang penyanyi yang menyamar dengan stocking cap yang meneriakkan lirik seperti "Itulah sebabnya saya menyembunyikan wajah saya karena seorang pria harus bebas."

Dikutip dari variety.com, pada 1990-an, David Soul pindah ke Inggris dan memulai karir di teater West End dan TV Inggris. Dia memperoleh kewarganegaraan pada 2004, dan penghargaan selanjutnya termasuk film "Farewell" dan "Filth", serta acara seperti "Poirot," "Dalziel and Pascoe" dan "Lewis".

