Sinopsis Alienoid 2, Film Korea yang Dibintangi Kim Tae Ri

TEMPO.CO, Jakarta - Film fiksi ilmiah Korea Alienoid: The Return to the Future atau Alienoid 2 akan tayang pada 10 Januari 2024, dikutip My Drama List. Film ini sekuel dari Alienoid yang dirilis pada 2022. Film ini berdurasi 122 menit.

Sinopsis film Alienoid 2

Dikutip dari Soompi, film Alienoid menceritakan ketika portal waktu misterius terbuka. Film ini bercerita tentang penganut Tao dari Dinasti Goryeo yang mencari pedang dewa dengan orang-orang pada masa kini yang mengejar tahanan alien dalam tubuh manusia.

Film Alienoid pertama dibintangi oleh Ryu Jun Yeol, Kim Woo Bin, Kim Tae Ri, Yum Jung Ah, Jo Woo Jin, Kim Eui Sung, dan Honey Lee. Di Alienoid 2 ada Jin Seon Kyu yang berperan sebagai pendekar pedang buta Neung Pa.

Poster Alienoid 2 menggambarkan delapan pemeran utama yang masing-masing memiliki misinya sendiri. Poster lain menggambarkan Kim Tae Ri berlari dengan pedang dewa di tangannya.

Cuplikan untuk Alienoid 2 menunjukkan Lee Ahn yang sudah mengambil artefak dewa pada era Goryeo. Ia melakukan perjalanan ke masa depan bersama Mu Reuk dan dua penyihir dari Samgaksan yakni Heung Seol (Yeom Jung Ah) dan Cheong Woon (Jo Woo Jin) untuk mencegah bencana.

Adapun Thunder yang menghilang setelah mendarat di Goryeo bersama Lee Ahn muda, kini mengungkapkan dirinya. Dia melakukan perjalanan melalui portal waktu ke masa depan. Perwujudan Mu Reuk terhadap sesuatu di dalam tubuhnya dan dinamika perubahannya dengan Lee Ahn mengisyaratkan perkembangan baru di Alienoid 2.

Pemeran Alienoid 2 dan Karakternya

1. Ryu Jun Yeol berperan sebagai Tao Moo Reuk, yang mempertanyakan identitasnya.

2. Kim Tae Ri berperan sebagai Lee Ahn, wanita yang bisa menembakkan guntur

3. Kim Woo Bin berperan sebagai Thunder yang membuka pintu waktu untuk kembali ke masa kini.

4. Honey Lee berperan sebagai Min Gae In, penyelidik peradilan yang mengungkapkan rahasia alien.

5. Jin Seon Kyu berperan sebagai pendekar pedang buta Neung Pa

6. Kim Eui Sung berperan sebagai penjahat Ja Jang

7. Yum Jung Ah berperan sebagai Heung Seol, penyihir dari Samgaksan

8. Joo Woo Jin berperan sebagai Cheong Woon, penyihir dari Samgaksan

