Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Prime Video Edisi Januari 2023

Pintu waktu terbuka di antara seorang pendekar pedang yang ingin merebut pedang dewa legendaris di akhir dinasti Goryeo, dan mereka yang mengejar tahanan alien yang berada di tubuh manusia pada 2022. Alienoid Part 1 adalah film aksi sci-fi Korea yang disutradarai oleh Choi Dong Hoon (The Thieves, Assassination), dan dibintangi oleh Ryu Jun Yeol (Reply 1988, The Battle: Roar to Victory, Money), Kim Woo Bin (Our Blues), dan Kim Tae-ri (Space Sweeper, Twenty Five, Twenty one).

6. The Legend of Vox Machina Season 2 (20 Januari)

Profil 7 Pemain Baru The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2

Profil 7 Pemain Baru The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2

Sebanyak 7 aktor tambahan akan bergabung dalam The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2 yang kini dalam tahap produksi di Inggris.

Baca Selengkapnya