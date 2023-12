6 Daftar Film Netflix yang Tayang di Tahun Baru 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menjadi salah satu platform yang sering mengeluarkan film baru dengan berbagai genre di setiap bulannya. Menjelang 2024, Netflix telah menyiapkan beberapa film dari berbagai negara yang siap tayang pada Januari mendatang. Penggunanya akan bebas memilih genre yang disukainya. Berikut daftar film Netflix edisi Januari 2024:



1. Society of the Snow (4 Januari)

Awal tahun baru 2024, akan tayang Society of the Snow, film yang menggambarkan kanibalisme untuk bertahan hidup. Dikutip dari The Guardian, film ini mengisahkan kecelakaan udara Uruguay pada 1972 di Andes. Kecelakaan tersebut bermula dari sebuah tim rugbi yang melakukan penerbangan dan jatuh di kawasan gletser Andes. Setelah pesawat jatuh, beberapa penumpang berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan. Mereka terus mencari cara untuk bertahan hidup hingga akhirnya terjadi kanibalisme.

2. Good Grief (5 Januari)

Good Grief adalah film bergenre komedi-romantis yang menceritakan tentang Marc (Dan Levy), seorang seniman yang baru saja ditinggalkan oleh pasangannya. Pasca kepergian suaminya, Marc merasakan bahwa dunianya telah hancur dan dihantui oleh kesedihan. Akhirnya ia dan dua sahabatnya memutuskan untuk berlibur ke Paris. Ketika ketiganya sampai, mereka harus berhadapan dengan kebenaran pahit.

3. Lift (12 Januari)

Film ini mencuri perhatian karena dibintangi oleh Kevin Hart yang berperan sebagai Cyrus, seorang pencuri ulung. Cyrus dan mantan pacarnya sepakat untuk bekerja sama dalam misi pencurian emas batangan senilai 100 juta dollar. Emas incaran mereka berada dalam penerbangan penumpang 777. Cyrus dan mantannya melakukan berbagai rencana untuk mendapatkan emas tersebut.

4. The Kitchen (19 Januari)

Film dengan genre fiksi ilmiah ini memiliki latar belakang kehidupan London di masa depan yang distopia. Dilansir dari IMDB, film ini menceritakan tentang kesenjangan antara kaya dan miskin telah mencapai batasnya. Izi (Kano) dan Benji (Jedaiah Bannerman) berjuang untuk menjelajah dunia bersama komunitas The Kitchen. Komunitas tersebut terdiri dari orang-orang yang menolak untuk meninggalkan rumahnya. Film ini akan menceritakan kehidupan manusia yang bergantung pada hubungan dan sistem merugikan di masyarakat.

5. My Loneliness Has Wings (19 Januari)

Dilansir dari IMDB, film berbahasa Spanyol ini akan menceritakan sekumpulan remaja bernama Dan (Oscar Casas) yang tinggal di pinggiran Barcelona. Ia bersama Vio (Candela González) dan Reno (Farid Bechara) melakukan pencurian perhiasan di sebuah toko sehingga mereka harus kabur ke Madrid.

6. Wil (31 Januari)

Di Tahun baru 2024 nanti, akan tayang film bergenre sejarah yang menceritakan tokoh Wilfried Wils (Stef Aerts), polisi yang bertugas selama pendudukan Nazi di Antwerpen. Saat Perang Dunia II, kota tersebut erat dengan kekerasan dan ketidakpercayaan. Suatu hari, Wil harus berjuang untuk bertahan hidup saat orang-orang di lingkungannya terus mengalami penganiayaan.

