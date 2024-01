Park Min Young Menyesali Kontroversi Hubungannya dengan Pengusaha Kaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Min Young mengungkapkan penyesalannya tenang kontroversi hubungannya beberapa waktu lalu. Saat itu, hubungannya dengan pengusaha mengejutkan publik. Hanya selang beberapa hari agensinya mengumumkan hubungan itu kandas.

Park Min Young mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri konferensi pers online drama terbarunya, Marry My Husband, Senin 1 Januari 2023. Seharusnya acara ini digelar pada 27 Desember 2023. Namun ditunda untuk menghormati kematian Lee Sun Kyun. Konferensi pers itu juga dihadiri sutradara Park Won Guk, dan pemeran lainnya termasuk Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon dan Lee Ki Kwang

Tantangan fisik dan mental

Park Min Young sempat dirumorkan berkencan dengan pengusaha kaya yang diduga bernama Mr. Kang, pada September 2022. Rumor itu juga menyebutkan bahwa dia banyak mendapat dukungan finansial.

Hanya berselang dua hari setelah rumor itu terkuak, agensi Park Min Young, Hook Entertainment, mengatakan bahwa hubungan mereka telah berakhir. "Kami telah putus dengan pihak lain. Sama sekali tidak benar bahwa Park Min-young menerima banyak dukungan finansial dari pihak lain," kata agensi saat itu.

Park Min Young mengatakan bahwa saat itu dia mengalami tantangan mental dan fisik. Dia juga tidak yakin bisa kembali bekerja jika ada sutradara yang menghubunginya. Setiap hari dia diliputi rasa penyesalan, hingga memicu sinyal bahaya merah selama tes gelombang otak di klinik kesehatan mental.

Akting membuatnya bahagia

Melalui masa-masa itu membuatnya menyadari pekerjaan utamanya dan momen yang membuatnya bahagia, yaitu saat syuting. "Rasanya seperti sebuah pelajaran bahwa saya hanya benar-benar terlihat cantik dan bersinar ketika saya benar-benar tenggelam dalam akting di lokasi syuting, seperti di masa lalu," kata aktris What's Wrong with Secretary Kim itu.

Kini setelah setahun berlalu, Park Min Young mengaku sudah menerima semua masa lalunya. Aktris 37 tahun itu juga mulai berani untuk berbicara tentang ketidaknyamanan di masa lalu. Dia pun minta maaf kepada penggemar dan orang-orang yang sudah mendukungnya.

Drama Marry My Husband

Park Min Young pun ingin menunjukkan sisi terbaik dirinya sebagai aktor untuk mencegah yang tidak menyenangkan terjadi lagi. Yaitu dengan kembali berakting lewat drama terbarunya Marry My Husband. "Silakan ditonton," katanya.

Marry My Husband berdasarkan sebuah web novel karya penulis Sung So Jak. Dalam drama ini Park Min Young berperan sebagai Kang Ji Won, wanita yang tengah berjuang dengan penyakit kronisnya dan ingin balas dendam. Setelah mengetahui perselingkuhan sahabatnya, Jung Soo Min dan suaminya Park Min Hwan. Malangnya, Kang Ji Won dibunuh oleh suaminya sendiri.

Namun sebuah kejadian yang tidak terduga, Kang Ji Won kembali ke sepuluh tahun yang lalu dan bertekad untuk mengatur ulang takdirnya dibantu oleh rekan kerjanya Yoo Ji Hyuk.

STAR NEWS KOREA | DAUM | SOOMPI

