5 Aktris Korea Yang Berhasil Perankan Karakter Pick Me, Ada Park Yoo Na hingga Song Ha Yoon

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagaimana diketahui, drama Korea kerap berhasil menampilkan karakter yang dapat membuat penonton terbawa perasaan, diantaranya yakni karakter cewek Pick Me Girl. Pick Me Girl adalah Istilah untuk menyebutkan suatu sikap atau usaha keras yang dilakukan seorang cewek untuk bikin banyak pria terkesan. Usaha tersebut juga untuk menunjukkan dirinya berbeda dengan cewek pada biasanya. Hal itu dilakukan saat seseorang meminta perhatian dari orang di sekitarnya dengan cara yang tak sehat, termasuk merendahkan orang lain apalagi terhadap sesama gendernya. Berikut daftar rekomendasi drama yang terdapat peran pick me girl.

1. Song Ha Yoon (Marry My Husband)

Drakor makjang komedi berlatar di kantor ini dibintangi oleh Park Min Young dan Na In Woo. Marry My Husband bercerita tentang seorang istri yang menyaksikan perselingkuhan sang suami dengan teman dekatnya di kantor. Pada drama ini, karakter cewek pick me girl diperankan oleh Song Ha Yoon sebagai Jung Soo Min. Jung Soo Min pantas disebut sebagai cewek pick me karena selalu merasa dirinyalah pusat dari semua perhatian. Ia tidak suka perhatian dari orang lain tidak mengarah padanya. Ia juga cenderung merendahkan perempuan lain dengan berpura-pura memberi perhatian dan menemani mereka.

2. Park Yoo Na (True Beauty)

Diperankan oleh aktris Park Yoo Na, karakter Kang Soo Jin mencuri simpati penonton karena ramah dan baik hati. Di banyak kesempatan dia juga selalu beraksi melindungi Im Joo Kyung (Moon Ga Young). Dilansir dari Asianwiki, pada beberapa episode terakhir, sifat Kang Soo Jin berubah. Kang Soo-jin jatuh cinta pada sahabatnya sendiri yaitu Lee Su-ho, tapi sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Soo-jin melakukan apa pun untuk dapat menarik perhatian Su-ho, bahkan ia berpura-pura menjadi cewek baik dan lemah lembut di depan Su-ho. Tingkahnya membuat penonton geram karena sebenarnya ia memiliki rencana jahat terhadap Ju-kyung, supaya Ju-kyung dipermalukan oleh teman-teman sekolahnya.

3. Kang Hye Won (Boyhood)

Untuk mendapat pengakuan kembang desa di Buyeo, Kang Seon Hwa (Kang Hye Won) sering berganti cowok. Ia dengan mudah mencuri hati banyak cowok dan mengambil manfaat dari mereka untuk kepentingan dan gengsinya. Dilansir dari Asianwiki, Seon Hwa digambarkan sebagai gadis yang sangat cantik sehingga banyak cowok yang mengantri untuk menjadi pacarnya. Namun, Seon Hwa tidak pernah jujur tentang latar belakangnya dan pura-pura sebagai orang kaya. Kecantikannya bikin Seon Hwa dapat menutupi latar belakang keluarganya dan memenuhi gengsi yang cukup tinggi.

4. Kang Na-eon (Crash Course in Romance)

Drama bergenre komedi romantis bercampur kisah misteri, dengan rating 8,4 dari 23.270 pengguna. Drakor dengan total 16 episode ini menceritakan tentang hubungan cinta dan benci antara Nam Haeng-sun (Jeon Do-yeon) dan Choi Chi-yeol (Jung Kyung-ho). Karakter cewek pick me girl diperankan oleh Bang Soo-ah (Kang Na-eon) yang terobsesi untuk menjadi nomor satu di sekolahnya. Terdapat adegan saat selesai ujian sekolah, kemudian Soo-ah menghampiri temannya dengan mengatakan bahwa hanya satu soal saja yang sulit bagi dirinya.

5. Jo Woo-ri (My ID is Gangnam Beauty)

Selanjutnya ada drama My ID is Gangnam Beauty yang merupakan hasil adaptasi dari webtoon. Drakor ini bercerita tentang Kang Mi-rae (Im Soo-hyang) yang melakukan operasi plastik supaya tidak dihina karena wajahnya yang dianggap jelek. Selain itu juga, pada drama ini terdapat karakter Hyun Soo-ah (Jo Woo-ri) yang terkenal sebagai pick me girl. Soo-ah terlahir dengan paras yang cantik, tetapi hatinya tidak sebagus wajahnya. Hyun Soo A juga mengaku dirinya senang makan banyak namun tidak akan menambah berat badan, padahal ia selalu memuntahkan makanan yang dimakannya.

