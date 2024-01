Ivan Gunawan Rayakan Ulang Tahun Paling Tenang di Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer dan pembawa acara, Ivan Gunawan berulang tahun ke-42 pada Minggu, 31 Desember 2023. Kali ini, ia memilih Jepang sebagai tempat untuk merayakan pertambahan usianya sekaligus merayakan Tahun Baru 2024.

"Terima kasih ucapan dan doa nya, terima kasih semua nikmat di 2023," tulis Ivan Gunawan di Instagram.

Ucapan terima kasih tersebut dilengkapi dengan foto Ivan Gunawan ketika berada di tengah hamparan salju dengan pemandangan gunung ski di Hakuba di Pegunungan Alpen Jepang. Ia mengenakan jaket dan celana bermotif macan tutul, syal dengan gambar tulang manusia, sambil memegang tas berwarna cokelat.

Pada unggahan lainnya, Ivan Gunawan menyebut bahwa perayaan ulang tahun kemarin begitu tenang. "Pesta ulang tahun paling tenang," tulisnya. Dalam video yang diunggah di Instagram Story, Ivan Gunawan makan bersama teman-temannya di sebuah hotel di wilayah pedesaan Shirakawa.



Ivan Gunawan Nikmati Kebahagiaan di Jepang

Ivan Gunawan mengaku memang sangat ingin berlibur ke Jepang. Ia sudah berada di Jepang sejak Kamis, 28 Desember 2023. Ivan Gunawan berusaha untuk menikmati hidup semaksimal mungkin karena menurutnya dia berhak mendapatkan kebahagiaannya sendiri.

"Aku sangat bersyukur hari ini, hari ini adalah hari yang cukup baik bagiku. Menjalani hidup saya sepenuhnya dan kemudian berjalan-jalan di sekitar Tokyo dan bersenang-senang di sini. Hidup adalah berkah!" tulis Ivan Gunawan pada Kamis, 28 Desember 2023.



Bagi Ivan Gunawan, 2023 menjadi tahun yang penuh kejutan. Ia mengklaim level menyenangkan di tahun 2023 mencapai 100 persen. Ia berharap akan bertambah 10 kali lipat di 2024. Secara khusus, Ivan Gunawan mengaku ingin lebih produktif di tahun baru ini.

"Di dalam doa ku .... aku ingin lebih produktif dan kerja keras ku berguna dan terpakai untuk banyak Orang ... produktif membuat hari hari ku tidak terbuang sia sia thank you 2023. Wellcome 2024 'happy birthday'," tulisnya.

Ivan Gunawan mendapatkan banyak ucapan dan doa dari teman-teman sesama artis. "Happyy bday neva sayaang," tulis Rossa. "Happy birthday dear," tulis Luna Maya. "HBD brooooo," tulis Ruben Onsu. "Hbd mih.. all the best," tulis Gading Marten.

