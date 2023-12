Kaleidoskop Twice Selama 2023, Konser di JIS hingga Nissan Stadium

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Twice grup K-Pop bentukan JYP Entertainment. Grup ini terdiri atas sembilan orang waktu dibentuk. Twice debut pada 20 Oktober 2015. Berikut perjalanan Twice dalam sorotan kaleidoskop 2023.

1. Nissan Stadium

Pada 28 Desember 2023, Twice mengumumkan, tur Ready To Be in Japan Special akan diadakan pada musim panas tahun 2024. Nissan Stadium menjadi lokasi konser terakhir di Jepang. Dikutip dari Allkpop, Nissan Stadium stadion terbesar di Jepang dengan kapasitas tempat duduk hingga 75.000. Konser Ready to Be in Japan Special ini menjadi tur dunia kelima di Jepang..

2. Konser di Jakarta

Pada 23 Desember 2023, Twice konser di Jakarta International Stadium atau JIS yang dihadiri ribuan penggemarnya, Once. Konser Twice 5th World Tour Ready to Be ini dihadiri oleh sembilan anggota, yaitu Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu. Lagu yang dibawakan, antara lain Set Me Free dan I Can’t Stop Me.

3. Debut Subunit Pertama

Dikutip dari Antara, Twice debut untuk subunit pertama di Jepang yang terdiri atas tiga anggota asal Negeri Sakura itu. Tiga anggota Twice asal Jepang, yaitu Mina, Sana, dan Momo sebagai Misamo. JYP Entertainment mengungkapkan, Misamo unit pertama yang dihadirkan Twice sejak debut delapan tahun silam. Penamaan Misamo diambil dari gabungan dua huruf pertama tiga anggota. Grup ini merilis album extended play pertama di Jepang pada 26 Juli 2023 yang sebelumnya telah merilis lagu bahasa Jepang, Bouquet pada 25 Januari 2023.

4. Billboard’s Artist 100

Twice telah mendapat pencapaian di Billboard's Artist 100 pada 8 Juli 2023. Grup berada di peringkat ke-59. Pencapaian ini sudah diraih selama 35 pekan di tangga lagu 100 Billboard, meskipun tidak secara berturut-turut. Twice mencetak rekor sebagai artis K-pop terlama kelima secara keseluruhan, setelah BTS, TXT, NCT 127, dan EXO, dikutip dari Soompi.

5. Menjual 1 Juta Album di Amerika Serikat

Pada Juni 2023, Twice menjadi grup K-pop yang menjual satu juta album gabungan fisik dan digital di Amerika Serikat. Pada Januari 2023, Twice juga membuat sejarah K-pop dengan mencapai pekan penjualan Amerika Serikat terbesar dari artis K-Pop wanita lainnya. Pencapaian tersebut dihasilkan melalui album mini terbaru berjudul Ready to Be.

