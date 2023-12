Hugh Grant Bantu Siapkan Makanan Natal untuk Makan Siang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hugh Grant menyebarkan kebahagiaan di hari Natal. Hal itu terlihat saat menghadiri acara Makan Siang Hari Natal Big H&F di wilayah London, Inggris.

Dalam acara itu, Hugh Grant ikut membantu menyiapkan makan siang hari Natal untuk para lansia. Dia juga bersosialisasi dengan peserta, yang merupakan orang-orang yang tidak memiliki keluarga untuk merayakan Natal bersama.

Wakil Pemimpin H&F, Ben Coleman, antusias dengan kehadiran Hugh Grant. “Hugh membantu kami menyajikan makan siang kepada 500 lansia setempat yang seharusnya bisa menikmati makan siang tersebut. dirayakan sendirian. Inilah Love Actually yang sebenarnya," ujarnya. Love Actually film yang dibintangi oleh Hugh Grany.

Acara H&F tahun ini mencapai kapasitas relawan maksimal. Dana yang terkumpul mencapai lebih dari USD 51 ribu atau sekitar Rp 786 juta untuk mengadakan makan siang Natal tahunan Hammersmith dan Fulham.

Acara tersebut sempat dibatalkan pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi. Tahun ini acara tahunan sepenuhnya didanai oleh sumbangan lokal, dengan sumbangan dari dunia usaha dan dana dari masyarakat.

Hugh Grant, aktor London, yang terkenal pada tahun 1990-an dan 2000-an. Beberapa filmnya kebanyakan komedi romantis seperti Four Weddings and a Funeral, Notting Hill dan Love Actually.

Tahun ini, Hugh Grant membintangi film aksi-petualangan Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves dan sebagai Oompa-Loompa bersama Willy Wonka dari Timotheé Chalamet di Wonka.

Hugh Grant merefleksikan perjalanannya sebagai aktor. Dia merasa menjadi sedikit lebih buruk setelah memiliki anak dan berkeluarga.

"Tentu saja saya sudah terlalu tua, gemuk, dan jelek untuk melakukan komedi romantis, jadi saya memulai dengan hal-hal yang lebih menarik," saat tampil di The Drew Barrymore Show.

