Bintangi Drakor Terbaru Queen Woo Hingga S Line, Berikut Profil Lee Soo Hyuk

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Soo Hyuk dikenal sebagai aktor Korea Selatan yang telah membintangi banyak drama korea, salah satunya yang terbaru Queen Woo. Lee Soo Hyuk berada di bawah naungan agensi YG Entertainment. Karirnya di bidang akting terus melejit hingga membuatnya mendapat banyak penghargaan.

Profil Lee Soo Hyuk

Lee Soo Hyuk adalah aktor dan model Korea Selatan di bawah YG Entertainment. Lee Soo Hyuk lahir pada 31 Mei 1988 di Gyeonggi, Korea Selatan. Ia memulai debut sebagai model dalam peragaan busana Lone Costume karya desainer Jung Wook Jun pada 2006. Soo Hyuk melakukan catwalk di berbagai brand fashion terkenal termasuk "General Idea" dan "Song Zio". Ia melakukan pemotretan sampul untuk beberapa majalah fashion ternama seperti GQ, Bazaar dan Elle.

Dilansir dari My Drama List, setelah tampil di video musik girl grup Gavy NJ dan 2NE1 pada tahun 2009 dan 2010, ia memperluas karirnya ke dunia akting. Soo Hyuk memulai debut aktingnya dengan peran kecil dalam film tahun 2006 My Boss, My Teacher. Karirnya melejit pada tahun 2010 berkat peran utamanya dalam film romantis tahun 2010 The Boy from Ipanema yang berhasil meraih berbagai penghargaan.

Selain itu, Lee disebutkan dalam majalah mode online Style Minutes sebagai salah satu dari "13 Pria Pendatang Baru yang Paling Populer" selama pekan mode Musim Gugur di London dan Paris 2013. Pada 2014, Lee menandatangani kontrak dengan Star J Entertainment, meninggalkan mantan agensinya SidusHQ. Dia kemudian berperan sebagai pemeran utama pria kedua dalam serial komedi romantis kabel High School King of Savvy dan Valid Love yang keduanya merupakan tayangan tvN.

Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, Soo Hyuk dipercaya menjadi juri tamu Korea's Next Top Model Season 4 dan dipercaya untuk mengikuti America's Next Top Model Season 21. Sebelumnya, ia juga memenangkan penghargaan Penata Busana Terbaik tahun ini dari Penghargaan Penata Busana Terbaik Korea ke-29.

Korea Best Dresser Awards (Swan Award) sendiri merupakan sebuah acara penghargaan yang memilih penata rias terbaik di berbagai bidang seperti politik, budaya, seni, olahraga, dan hiburan. Selain itu, Lee Soo Hyuk juga terpilih menjadi Duta Global Adidas dan Bvlgari, serta wajah eksklusif merek pakaian Fahrenheit.

Pada 2015, Lee berperan dalam periode romansa vampir Scholar Who Walks the Night, berdasarkan webtoon dengan judul yang sama. Berkat penampilannya ini pula, Soo Hyuk berhasil meraih predikat Aktor Pendatang Baru Terbaik di MBC Drama Awards 2015.

Lalu, tahun 2017, dirinya meninggalkan agensi sebelumnya, Star J Entertainment, dan memulai kontraknya dengan YG Entertainment. Dua tahun kemudian, Lee Soo Hyuk berakting di film Pipeline, yang kemudian disusul dengan penampilannya di Born Again (2020), Doom At Your Service (2021), dan Tomorrow (2022). Tahun 2024 mendatang, Lee Soo Hyuk didapuk menjadi pemeran utama dalam drama Korea Queen Woo dan S Line.

Peran Lee Soo Hyuk dalam drakor Queen Woo sebagai Go Bal Ki, salah satu dari tiga pangeran yang merupakan kandidat suksesi takhta Goguryeo, menambah ketegangan dalam perebutan otoritas Ratu Woo yang diperankan Jeon Jong Seo. Sedangkan, dalam drama S Line, Lee Soo Hyuk berperan sebagai detektif tampan dan berjiwa bebas bernama Han Ji Wook yang mengejar kebenaran di balik garis S.

