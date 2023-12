5 Lagu Populer Paling Banyak Didengar di Perayaan Natal 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perayaan Natal belum lengkap bila tak ditemani dengan lagu-lagu musim liburan itu. Biasanya, ada beberapa musik yang kerap diputar untuk menemani Natal yang jatuh setiap 25 Desember 2023.

Hadirnya musik-musik bertema Natal itu membuat perayaannya makin spesial. Lantas, lagu apa yang paling banyak diputar di Hari Natal tahun ini? Berikut lagu Natal yang paling banyak di-streaming di Spotify.

1. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Lagu legendaris dari penyanyi Mariah Carey ini menempati posisi teratas dengan total streams 23,7 juta. Lagu yang dirilis pada 28 Oktober 1994 lalu ini masih memiliki tempat di hari para penggemar setianya. Setiap menjelang perayaan Natal, All I Want For Christmas Is You kerap menjadi pilihan untuk diputar.

2. Last Christmas - Wham!

Last Christmas adalah album soundtrack yang terdiri dari lagu-lagu yang dibawakan oleh George Michael dan Andrew Ridgeley melalui duo pop bernama Wham! Lagu ini jadi soundtrack untuk film dengan judul yang sama pada 2019. Sepanjang malam Natal tahun ini, Last Christmas sudah diputar lebih dari 21,8 juta kali di seluruh dunia.

3. Rockin’ Around The Christmas Tree - Brenda Lee

Lagu karya penyanyi Amerika Serikat berusia 79 tahun ini kembali hits dengan jumlah 18,9 juta streams. Dirilis pada 19 Oktober 1964, lagu ini menempati posisi ketiga yang diputar pada Natal 2023. Sejak diluncurkan, lagu dengan streams sebanyak lebih dari 800 juta kali itu juga pernah di-cover oleh Justin Bieber.

4. Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Sejak peluncurannya pada Desember 1957, lagu ini telah didengar sebanyak lebih dari 900 juta secara global. Pada perayaan Natal tahun ini saja, lagu ini mencatat jumlah streams 15,8 juta.

5. Santa Tell Me - Ariana Grande

Terakhir, ada lagu Natal dari penyanyi Ariana Grande yang mencapai 14.6 juta kali diputar pada tahun ini. Santa Tell Me dirilis oleh kekasih Ethan Slater itu pada 2014. Hingga saat ini, lagu dengan irama yang energik itu telah tembus 1 miliar streaming.

