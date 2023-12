5 Rekomendasi Drakor untuk Ditonton di Hari Ibu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi para penggemar Drama Korea, menonton drama dengan cerita tentang ibu bisa jadi momentum pas menghayati hari ibu. Drama yang berkisah tentang keluarga, terutama tentang hubungan ibu dan anak kerap menyentuh hati. Akan ada banyak pesan moral yang bisa jadi pelajaran, melalui drama jenis ini yang pastinya mengundang air mata. Dilansir dari berbagai sumber, ini 5 rekomendasi drakor tentang perjuangan seorang ibu:

1. Hi Bye, Mama!

Drama ini sering disebut-sebut sebagai drama yang menguras banyak air mata. Dilansir dari cjenm.com, Hi Bye, Mama! mengisahkan tentang seorang ibu yang telah tewas dalam suatu kecelakaan. Meskipun sudah meninggal, Yu-ri tidak bisa meninggalkan suaminya, Gang-hwa dan anak mereka, Seo-woo.

Akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali hidup selama 49 hari, sebelum kembali ke alam kematian untuk reinkarnasi. Banyak pesan moral yang terkandung dalam drama ini. Utamanya drama ini menunjukkan cinta seorang ibu yang luar biasa bahkan ketika dirinya telah meninggal dunia.

2. The Good Bad Mother

Drama yang dibintangi aktor tampan, Lee Dohyun ini memiliki rating yang tinggi. Penonton dibuat sangat puas dengan alur cerita yang disajikan. Berkisah tentang seorang ibu tunggal yang membesarkan putranya sendirian setelah ditinggal mati sang suami dengan cara tidak adil.

Sang ibu mendidik putranya dengan sangat keras, karena tak ingin Kang-ho merasakan kepahitan hidup sepertinya. Ketika dewasa, Kang-ho masuk di jurusan hukum dengan nilai paling tinggi sekaligus sebagai mahasiswa berprestasi. Setelah berhasil menjadi jaksa, dirinya berusaha mencari tahu penyebab kematian sang ayah dan membalaskan dendam.

Dalam upayanya, ia dicelakai oleh orang-orang terkemuka yang membuatnya mengalami kelumpuhan total dan menjadi bodoh seperti anak usia 7 tahun. Sang ibu kembali merawat putranya dengan penuh kasih sayang, hingga akhirnya sang putra kembali sehat. Kang-ho kemudian melanjutkan misi balas dendamnya, sekaligus dalam perjalanannya ia kembali menemui wanita yang dicintai serta dua anak kembarnya.

3. When The Camellia Blooms

Mengutip dari Kdramakisses, When The Camellia Blooms merupakan drama thriller komedi romantis tentang perjuangan seorang ibu tunggal. Oh Dong Baek merupakan ibu tunggal yang pindah ke kota kecil dan membuka bar.

Drama ini mengeksplorasi banyak rasa dan pesan moral didalamnya. Hubungan antara orang tua dan anak tergambarkan dengan jelas, menunjukkan seberapa besar kontribusi orang tua terhadap anaknya. Adapula hubungan tegang antara suami istri yang tidak bahagia, serta orang-orang yang mengalami kesulitan. Tak lupa kisah cinta ibu tunggal dengan seorang polisi baik hati juga sangat menarik perhatian.

4. Mother of Mine

Drama ini bercerita tentang kisah seorang ibu dan tiga putrinya yang hidup dalam masyarakat Korea Modern. Ibu bernama Park Sun Ja yang membesarkan ketiga putrinya melalui restoran kecil sup daging sapinya. Dilansir dari laman Mydramalist, Mother of Mine merupakan drama yang menyampaikan banyak pesan tentang rendahnya angka kesuburan, angka perceraian, dan permasalahan generasi muda yang menghindari pernikahan.

5. Angry Mom

Dilansir dari Mydramalist, drakor Angry Mom bercerita tentang Jo Kang Ja pernah menjadi legenda karena sering menjadi pembuat onar yang paling tangguh dan ditakuti saat sekolah menengah di Busan. Karena kehamilan di akhir remajanya, membuat dirinya putus sekolah. Meskipun demikian Kang Ja berusaha menjadi ibu yang bertanggung jawab bagi putrinya, Oh Ah Ran.

Saat ini Kang Ja berusia 34 tahun, putrinya telah duduk di bangku SMA. Oh Ran mengalami bullying di sekolah, namun tak pernah memberitahu ibunya. Ketika mengetahui putrinya ditindas, Kang Ja mendaftar di SMA Myungsung sebagai siswa dengan nama palsu Jo Bang Wool, untuk memberi pelajaran kepada siswa pembully anaknya. Namun akhirnya, ia justru mengungkap masalah yang lebih gelap dalam pendidikan di sekolah itu.

