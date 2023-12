Lagu BTS Spring Day dan Outro: Tear Masuk Tangga Lagu Billboard

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa lagu BTS masuk ke tangga lagu Billboard, saat semua anggotanya sedang menjalani wajib militer. Hal ini tentu mengejutkan karena lagu-lagu tersebut sudah lama dirilis.

Menurut tangga lagu Billboard yang dirilis tanggal 19 Desember 2023, lagu berjudul Spring Day, dari album You Never Walk Alone yang dirilis tahun 2017, menduduki peringkat ke-5. Selain itu lagu Outro: Tear dari album reguler ke-3 Love Yourself : Tear yang dirilis pada tahun 2018 menduduki peringkat ke-22.

Hal ini membuktikan pengaruh BTS yang luar biasa. Kedua lagu tersebut menunjukkan pergerakan yang tidak biasa karena terdaftar di chart ini untuk pertama kalinya sekitar 5 hingga 6 tahun setelah dirilis.

Selain pencapaian ini, sejumlah lagu lama juga kembali memasuki tangga lagu World Digital Song Sales sekaligus. Dimulai dari Spring Day di peringkat pertama disusul secara berurutan Outro: Tear di peringkat 2. Single debut dari album 2 COOL 4 SKOOL, yang berjudul No More Dream di posisi ke-6. Terakhir lagu Louder than Bombs, dari album reguler ke-4 MAP OF THE SOUL: 7 di peringkat 8.

Puncaki tangga lagu iTunes Amerika Serikat

Sebelumnya, tepat saat Jungkook dan Jimin BTS memulai wajib militer, lagu Spring Day juga menduduki puncak tangga lagu iTunes Amerika Serikat untuk pertama kalinya. "Spring Day milik BTS telah mencapai #1 di iTunes AS untuk pertama kalinya," bunyi tweet Chart Data, di X (dulu Twitter), Selasa 12 Desember 2023.

Lagu bercerita tenrang cinta, kerinduan, dan pengalaman kehilangan seorang teman. Ketika didengarkan saat ini seolah menggambarkan perasaan ARMY saat ketujuh anggota BTS menyelesaikan kewajiban mereka.

Pencapaian anggota BTS

Tak hanya lagu BTS, pencapaian anggota BTS juga muncul di beberapa tangga lagu Billboard sebagai artis solo. Album solo Jungkook yang berjudul GOLDEN berada di peringkat ke-41 di chart Billboard 200. Selain itu, lagu Standing Next to You berada di peringkat ke-99 di chart Billboard Hot 100. Lagu itu berada di kedua chart selama 6 minggu berturut-turut.

Lagu Jimin BTS, Like Crazy dari album FACE juga menempati peringkat ke-94 di tangga lagu Global, tidak termasuk Amerika Serikat, dan peringkat ke-175 di chart Global 200.

Anggota lainnya, V BTS yang merilis album solo Layover berada posisi ke-43 di chart Top Current Album. Lagu utama album itu, Love Me Again menempati posisi ke-179 di chart Global, tidak termasuk Amerika Serikat.

