12 Lagu BTS Terbaru dan Terbaik 2022, Wajib Masuk Playlist ARMY!

TEMPO.CO, Jakarta - Bangtan Sonyeondan atau BTS dikenal lewat lagu-lagunya yang selalu booming di kalangan para ARMY (fans BTS). Boyband K-Pop yang beranggotakan 7 orang ini kerap mengajak musisi internasional papan berkolaborasi dalam merilis lagu. Nah, apa saja lagu BTS yang wajib masuk playlist ARMY? Berikut ini ada rekomendasi lagu BTS terbaru dan terbaik yang rilis tahun ini.

Yet to Come (BTS)

Rekomendasi lagu BTS terbaru pertama berjudul Yet to Come. Yet To Come merupakan title track atau lagu utama dari album analogi terbaru BTS bertajuk Proof. Album Proof sendiri rilis pada tanggal 10 Juni 2022, berdekatan dengan momen anniversary BTS yang ke-9. Album terbaru ini khusus disiapkan BTS sebagai kado spesial untuk para ARMY. Lagu Yet to Come sendiri memiliki makna impian dan harapan terbaik akan segera terwujud.

Lagu Yet to Come mengandung makna tersirat ungkapan hati para member. Lirik lagu menggambarkan perjuangan BTS dalam merintis karir dari awal debut hingga mencapai puncak kesuksesan seperti sekarang ini. Maka tak heran, lagu Yet to Come sukses mendapat sambutan hangat dari para ARMY.

Run BTS (BTS)

Run BTS juga masuk dalam album terbaru BTS, Proof. Bergenre Hip Hop dengan musik up beat, lirik lagu Run BTS ditulis langsung oleh BTS. Member yang turut berkontribusi dalam pembuatan lagu yakni RM, SUGA, J-Hope, dan Jungkook. Sebelum menjadi judul lagu, Run BTS dahulunya adalah nama acara ragam khusus BTS yang tayang di aplikasi V Live.

For Youth (BTS)

For Youth, side track terakhir yang menutup album Proof. Serupa dengan Yet to Come, di lagu For You tertuang makna puitis penuh haru. Lewat lirik lagunya, BTS mengajak ARMY bernostalgia mengingat kembali kenangan manis yang mereka lalui bersama semenjak masa trainee. Diketahui, RM, J-Hope, dan SUGA turut berpartisipasi dalam penulisan lirik lagu For Youth.

Born Singer (BTS)

Lagu BTS terbaik selanjutnya ada Born Singer, lagu remake J.Cole yang rilis di awal BTS debut tepatnya pada Juni 2013. Lagu Born Singer masuk ke CD1 album Proof. BTS memang jarang membawakan lagu ini di atas panggung. Hingga saat ini, lagu Born Singer tercatat pernah tampil di dua konser BTS yakni BTS Live Trilogy Episode I: BTS Begins 2015 dan Wings Tour The Final 2017. Melodi dan lirik indah lagu Born Singer versi terbaru digarap oleh RM, SUGA, dan J-Hope.

Bad Decisions (Benny Blanco, with BTS and Snoop Dogg)

Lagu BTS selanjutnya yang wajib masuk playlist ARMY adalah Bad Decisions. Lagu Bad Decisions menampilkan kolaborasi epik BTS dengan produser musik klasik pop Benny Blanco dan rapper legend Afrika-Amerika Snoop Dogg. Lewat alunan melodi yang ceria, lagu Bad Decisions mengisahkan seseorang yang jatuh cinta apa adanya.

Left and Right (Charlie Puth ft. Jungkook BTS)

Member BTS yang paling banyak menggarap proyek solo ialah Jungkook. Tahun ini, si golden maknae BTS ini menggandeng Charlie Puth berduet merilis sebuah single berjudul Left and Right. Semenjak perilisannya, lagu ini sukses mendominasi berbagai tangga lagu iTunes di seluruh dunia. Lagu ini juga sempat viral di kalangan pengguna sosial media, khususnya TikTok.

Stay Alive (Jungkook, Prod. SUGA of BTS)

Stay Alive merupakan lagu yang dinyanyikan Jungkook dengan SUGA BTS sebagai produser. Lagu ini merupakan soundtrack resmi Webtoon BTS 7 Fates CHAKHO. Tiap bait lirik lagu menggambarkan masing-masing karakter 7 Fates CHAKHO. Bahkan, lagu Stay Alive berhasil mencatat rekor sebagai lagu solo Korea tercepat dalam sejarah yang mencapai top song di 80 wilayah berbeda.

That That (PSY, prod. & ft. SUGA of BTS)

PSY, musisi senior kebanggaan Korea Selatan. Tahun ini namanya kembali menjadi trending topik lewat karya terbarunya berjudul That That. Penyanyi, rapper, sekaligus penulis lagu ini mengajak SUGA BTS berduet lewat lagu terbarunya. Lagu That That ditampilkan dengan euforia meriah yang seakan menyiratkan bahwa pandemi telah berakhir, kini saatnya kembali bersenang-senang.

Rush Hour (Crush ft. J-Hope of BTS)

Rekomendasi lagu BTS selanjutnya berjudul Rush Hour. Lagu ini menampilkan kolaborasi antara member BTS J-Hope dengan musisi kenamaan Korea Selatan, Crush. Rush Hours sekaligus menjadi comeback Crush setelah sekitar dua tahun vakum dari industri musik. Tak hanya melantunkan rapp, J-Hope turut andil dalam menulis lirik dan juga tampil di MV (Music Video).

More (J-Hope BTS)

Selain berkolaborasi dengan musisi lain, J-Hope juga sempat merilis single solo di tahun ini. Lagu More karya J-Hope rilis perdana pada 1 Juli 2022 silam. Sebelumnya J-Hope juga sempat merilis lagu solo bertajuk Ego dan Chicken Noodle Soup. Namun, berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya yang menampilkan konsep ceria, lagu baru J-Hope kali ini mengusung konsep sisi gelap sang rapper.

With You (Jimin BTS ft. Ha Sung Woon)

Lagu With You menghadirkan duet antara Jimin BTS dan Ha Sung Woon. Lagu ini menjadi soundtrack drama Korea berjudul Our Blues. Dibalik lantunan melodi yang indah, With You memiliki makna menyayat hati dimana seseorang yang sangat mencintai kekasihnya, takan mampu menjalani hidup tanpa cinta. Namun keadaan memaksa mereka harus berpisah.

Sexy Nukim (Balming Tiger ft. RM of BTS)

Lagu terbaru dan terbaik BTS selanjutnya ada Sexy Nukim. Lagu Sexy Nukim ini dipopulerkan oleh Balming Tiger dengan RM BTS. Dalam siaran pers, Balming Tiger mengungkapkan makna lagu ini ialah keseksian seorang musisi yang tak akan bisa dibeli dengan uang. Lagu ini rilis perdana pada 1 September 2022 lalu.

Itulah beberapa rekomendasi lagu BTS terbaru dan terbaik yang rilis di tahun 2022. Mana lagu favorit Anda?

LALA DITA PANGESTU

