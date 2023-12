Persiapan NCT 127 Bertemu Fans Indonesia hingga Bahas Album Fact Check

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar sangat berantusias ketika menghadiri NCT 127 Face To Face Album Sign Event yang pertama kali diadakan di Indonesia melalui album Fact Check. Tanpa Taeil, 8 anggota NCT 127 hadir langsung di Beach City Ancol, Jakarta pada Jumat, 8 Desember 2023.

Sebelum jumpa dengan penggemar secara langsung, grup naungan SM Entertainment ini sempat berbagi cerita tentang persiapan mereka untuk bertemu penggemar Indonesia dan membahas tentang album mereka, Fact Check.

Mark NCT Rapikan Jambang sebelum Bertemu Penggemar di Indonesia

Taeyong dan kawan-kawan mengaku senang dengan antusias luar biasa penggemar setiap kali mereka datang ke Indonesia, termasuk Face To Face Album Sign Event kali ini. Bahkan salah satu anggota, Mark Lee mengaku telah menyiapkan jambang yang rapi sebelum bertemu dengan penggemar.

Album Fact Check adalah salah satu album yang disenangi penggemar karena adanya keterlibatan sang leader, Taeyong, dalam pembuatan koreografi pada lagu Fact Check sebagai lagu utama album.

“Terima kasih banyak (karena) sudah ada kesempatan seperti ini dan ternyata penggemar senang juga dengan hasilnya. Terima kasih banyak, semoga penggemar suka,” ucap Taeyong.

Cara NCT 127 Jaga Tubuh Tetap Fit

Di tengah aktivitas yang padat dalam kegiatan promosi album dan konser, Johnny mengatakan pentingnya menjaga diri sebagai tugas selama hidup. “Jadi pada saat tur, kami ke tempat gym untuk melatih diri dan selalu menjaga kesehatan,” ujarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Face To Face Album Sign Event di Jakarta kali ini, NCT 127 juga sekalian meminta dukungan penggemar untuk single album musim dingin terbaru mereka, Be There For Me yang akan rilis akhir Desember ini untuk menutup tahun 2023.

“Semoga penggemar tetap mencintai, menyukai, dan mendukung album musim dingin yang akan kami rilis, pasti disukai penggemar. Kami sudah menyiapkan banyak sekali hal untuk rilisan musim dingin kali ini,” kata Taeyong.

ANNISA YASMIN

Pilihan Editor: Film Konser NCT NATION: To The World Tayang di Bioskop Indonesia 6 Desember 2023