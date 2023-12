Sinopsis Percy Jackson and the Olympians, Tayang Hari Ini di Disney+ Hotstar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Percy Jackson and the Olympians tayang perdana mulai Rabu, 20 Desember 2023 di Disney+ Hotstar. Serial terbaru ini diadaptasi dari novel yang berhasil memasuki tahun ke-13 dalam daftar buku terlaris versi New York Times berjudul The Lightning Thief karya Rick Riordan.



Sinopsis Percy Jackson and the Olympians

Serial ini menceritakan tentang perjalanan serta pencarian Lightning Bolt untuk mencegah perang antar dewa Olympus. Serial live-action ini akan menghadirkan kisah fantasi tentang seorang demigod atau manusia setengah dewa modern berusia 12 tahun, Percy Jackson, yang baru saja mengetahui kekuatannya setelah Zeus, sang dewa langit, menuduhnya mencuri petir miliknya. Kini, Percy harus menjelajahi Amerika untuk mencari petir tersebut dan mengembalikan tatanan Olympus.

Serial berjumlah 8 episode ini hadir dengan nuansa yang lebih modern, serta pemain dengan karakter remaja bersemangat yang diperankan oleh Walker Scobell sebagai Percy Jackson, Aryan Simhadri sebagai Grover Underwood, dan Leah Sava Jeffries sebagai Annabeth Chase.

Dua episode pertama serial ini ditulis oleh Rick Riordan dan Jon Steinberg, serta disutradarai oleh James Bobin. Steinberg dan Dan Shotz menjabat sebagai produser eksekutif bersama Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein dari The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell dari The Gotham Group dan D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström, serta Jet Wilkinson.

"Kami ingin menggarap sebuah serial televisi yang menarik untuk menghadirkan karakter-karakter mitologi ikonik yang dicintai para pembaca Percy Jackson, dan kami juga bersemangat untuk membawa para penonton Disney+ ke sebuah cerita yang sejalan dengan franchise film yang telah ada sebelumnya serta penuh dengan antisipasi, humor, kejutan, dan misteri," kata Ayo Davis, presiden dari Disney Branded Television.



Film pertama dari koleksi Percy Jackson, yaitu Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief, mengisahkan tentang anak remaja bernama Percy Jackson (Logan Lerman) yang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah manusia setengah dewa, karena ayahnya merupakan Dewa Laut dari Yunani Kuno bernama Poseidon (Kevin McKidd). Hingga suatu ketika, ia dituduh mencuri pedang Lightning Bolt milik Zeus (Sean Bean), Dewa Petir, dan Percy menjadi kejaran dewa dan monster jahat Yunani Kuno karena tuduhan tersebut. Percy dibantu oleh Grover (Brandon T. Jackson), sahabat Percy, serta Annabeth (Alexandra Daddario), putri dari Athena (Melina Kanakaredes), Dewi Kebijaksanaan, untuk mencari pedang Lightning Bolt agar dapat menyelamatkan dirinya sekaligus mencegah terjadinya perang antar dewa.

Petualangan Percy Jackson kembali berlanjut dalam sekuel berjudul Percy Jackson: Sea of Monsters. Percy yang tinggal di sebuah camp bernama Camp Half-Blood bersama Grover dan Annabeth, merasa kehilangan kepercayaan dirinya karena ia selalu kalah hampir dalam segala hal dari Clarisse (Leven Rambin), putri keturunan Dewa Perang Ares. Di saat yang sama, Pohon Thalia yang merupakan pelindung dari berbagai ancaman di camp tersebut, tiba-tiba diracun dan hanya bisa diselamatkan dengan sebuah alat bernama Golden Fleece. Percy pun bertekad untuk menemukan alat tersebut, dan memulai petualangan menakjubkan baru bersama Grover, Annabeth, serta Tyson (Douglas Smith), saudara tiri Percy.

