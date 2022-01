Disney+ Hotstar Produksi Serial Percy Jackson and the Olympians, Ini Alasannya

Percy Jackson and the Olympians. Dok. Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar mengumumkan produksi untuk serial terbaru Percy Jackson and the Olympians. Hadirkan petualangan epik, Percy Jackson and the Olympians akan dibuat berdasarkan salah satu novel terlaris karya Rick Riordan, yang telah terjual lebih dari 180 juta kopi.

Riordan dan Jon Steinberg akan menulis episode pilot bersama James Bobin sebagai sutradara. Steinberg akan memproduksi serial ini bersama rekannya Dan Shotz. Steinberg dan Shotz juga akan menjadi produser eksekutif untuk serial ini bersama Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe dan Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg dari Gotham Group. Serial Televisi Disney ini diproduksi di bawah bendera 20th Television. Saat ini, serial tersebut sedang dalam proses casting.

"Bersama Rick Riordan, Jon Steinberg dan Dan Shotz yang memimpin tim kreatif, kami ingin menggarap sebuah serial televisi yang menarik untuk menghadirkan karakter-karakter mitologi ikonik yang dicintai para pembaca Percy Jackson, dan kami juga bersemangat untuk membawa para penonton Disney+ ke sebuah cerita yang sejalan dengan franchise film yang telah ada sebelumnya serta penuh dengan antisipasi, humor, kejutan, dan misteri," kata Ayo Davis, presiden dari Disney Branded Television dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 26 Januari 2022.

Serial live-action ini akan menghadirkan kisah fantasi tentang seorang demigod atau manusia setengah dewa modern berusia 12 tahun, Percy Jackson, yang baru saja mengetahui kekuatannya setelah Zeus, sang dewa langit, menuduhnya mencuri petir miliknya. Kini, Percy harus menjelajahi Amerika untuk mencari petir tersebut dan mengembalikan tatanan Olympus.

“Menghadirkan kisah dari buku Percy Jackson karya Rick Riordan yang brilian ke Disney+ sebagai serial televisi merupakan sebuah misi bagi kami di perusahaan ini, begitu juga Rick sendiri, serta Jon, Dan, James, dan jajaran tim luar biasa yang merupakan rekan kolaborasi sempurna," kata Presiden 20th Television Karey Burke.

“Kesempatan untuk menghadirkan sebuah serial fantasi yang dibuat berdasarkan novel terlaris untuk para penonton di seluruh dunia terasa begitu menyenangkan dan kami sudah tidak sabar untuk melihat deretan hal menarik yang akan dibawakan oleh rekan kami dari 20th Television, Disney Branded Television, dan Rick Riordan untuk para demigod di manapun mereka berada,” ucap Michael Paull, presiden Disney Streaming.

Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari Disney+ Hotstar mengenai jadwal perilisan serial Percy Jackson and the Olympians.

