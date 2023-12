Ini 11 Karakter dalam Drama Korea Terbaru Death's Game

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Death’s Game merupakan drama Korea terbaru yang diadaptasi dari webtoon populer. Death's Game memiliki delapan episode dalam dua penayangan. Empat episode pertama telah tayang pada 15 Desember dan empat episode terakhir akan tayang pada 5 Januari 2024 mendatang.

Dilansir dari Soompi, drama Korea ini dibintangi oleh Park So Dam yang akan berperan sebagai Death, yang menghukum seorang pria bernama Choi Yi Jae yang diperankan Seo In Guk dengan 12 siklus hidup dan mati tepat sebelum kehidupan pertamanya akan berakhir. Selain Seo In Guk dan Park So Dam, drama ini juga dibintangi oleh Kim Ji Hoon, Choi Siwon, Sung Hoon, Lee Jae Wook, Jang Seung Jo, Kim Kang Hoon, Lee Do Hyun, Go Yoon Jung, Oh Jung Se, dan Kim Jae Wook.

Drakor ini akan menampilkan 11 karakter berbeda dari para aktor dan aktris sebagai bentuk reinkarnasi dari tokoh utama hingga pendukung dalam hidup Choi Yi Jae. Simak 11 karakter berbeda dari para pemain Death's Game berikut.

1. Choi Yi Jae

Choi Yi Jae diperankan aktor terkenal bernama Seo In Guk. Dirinya merupakan seorang pencari kerja selama 7 tahun. Choi Yi Jae dilahirkan sebagai orang biasa yang tak miliki hak istimewa. Dirinya hanya bisa putus asa menjalani hidupnya karena terus menghadapi kegagalan. Dalam perjalanan hidupnya, Choi Yi Jae akhirnya memutuskan bunuh diri, tetapi mendapat kesempatan hidup setelah menghadapi kematian. Dirinya diambang jatuh ke neraka dan dihukum mengalami kematian dan kehidupan sebanyak 12 kali oleh Death.

2. Death

Death diperankan oleh aktris Park So Dam. Death dalam permainannya merupakan entitas supernatural misterius yang menghakimi orang mati sebelum mereka jatuh ke neraka. Death tidak dapat diketahui usia maupun kekuatannya. Identitas dirinya sebagai dewa atau iblis pun tidak ada yang tahu karena semuanya menjadi sebuah misteri.

3. Park Jin Tae

Death’s Game memperkenalkan karakter reinkarnasi Park Jin Tae (Choi Siwon). Dia adalah reinkarnasi pertama Yi-jae, yang terbangun di jet pribadi mewah dengan mengenakan setelan jas yang bagus. Pesawat melewati turbulensi tetapi stabil. Di kamar tidur, sebuah batu bersinar muncul dan menuju ke Choi Yi Je.

Dilansir dari laman dexerto.com, Park Jin Tae berusia 33 tahun. Dia adalah putra kedua dari CEO Taekang dan tumbuh dalam kehidupan yang istimewa dan kaya. Namun Jin-tae juga tumbuh dengan daya saing, terutama terhadap kakak laki-lakinya. Bahkan, dia ditunjuk sebagai penerus perusahaan setelah mengalahkan kakaknya. Kebetulan Taekang adalah perusahaan tempat Choi Yi Jae berusaha bekerja.

4. Song Jae Seop

Salah satu bagian kematian Choi Yi Jae mendorongnya ke reinkarnasi berikutnya sebagai Song Jae Seop (Sung Hoon), yang baru saja melompat keluar dari pesawat setelah terjun payung. Jae Seop berusia 38 tahun dan menyukai olahraga ekstrem. Karena itu, dia menjalani hidupnya di ujung tanduk dan dekat dengan bahaya.

5. Kwon Hyuk Soo

Karakter reinkarnasi Death’s Game selanjutnya adalah seorang siswa bernama Kwon Hyuk-soo (Kim Kang Hoon). Hyuk Soo berusia 17 tahun dan kehilangan ayahnya ketika dia berusia lima tahun. Ibunya menjadi satu-satunya pencari nafkah untuk menafkahi putranya. Sebagai imbalannya, Hyuk Soo belajar lebih keras, tetapi membenci sekolah karena para pengganggunya.

Dirinya menyimpan rahasia untuk melindungi ibunya. Sekolah menjadi neraka pribadinya, dan berharap untuk menghentikan penindasnya, dia mengancam akan melompat dari atap. Namun, penindasnya hanya memperburuk keadaan.

6. Lee Ju Hun

Karakter reinkarnasi berikutnya di Death’s Game sedikit lebih menarik. Yi Jae terbangun sebagai Lee Ju Hun yang diperankan oleh Jang Seung Jo saat dia di sebuah waterboard dan ditahan oleh sekelompok preman. Sebelum mereka memasang obeng ke matanya, batu bercahaya muncul. Lee Ju Hun berusia 35 tahun dan dikenal sebagai 'pemecah masalah'. Geng tempat dirinya bekerja bersifat global dan merupakan organisasi rahasia di dunia kriminal.

7. Cho Tae Sang

Karakter reinkarnasi berikutnya dalam Death's Game adalah Cho Tae Sang yang diperankan Lee Jae Wook. Yi Jae terbangun saat Tae Sang dipenjara dan bingung harus berbuat apa. Berkat narapidana lain di selnya, dia mengetahui bahwa dia akan pergi dalam beberapa hari dan diminta untuk mengendalikan amarahnya. Dia diperingatkan tentang pembunuh psikopat di sel mereka, yang kebetulan adalah pengganggu Hyuk Soo.

Yi Jae akhirnya mengalahkannya untuk mengukur baik tapi masih diperingatkan. Batu bercahaya muncul dan mengungkapkan Tae Sang berusia 21 tahun dan bermimpi menjadi petarung MMA. Dia menyerah karena keadaan keluarga. Dirinya membutuhkan uang untuk melindungi ibunya dari rentenir, sehingga membuatnya diberi pekerjaan dan diberi uang sebagai imbalan atas kesalahannya dalam kasus tabrak lari.

8. Bayi

Reinkarnasi Yi Jae berikutnya singkat namun menjengkelkan. Dia segera bangun sebagai bayi. Tak mampu menghentikan nasibnya, bayi tersebut memiliki orang tua lalai yang menganiayanya. Setelah pemeriksaan kesejahteraan atas pelecehan anak oleh polisi, sang ibu mencekik bayinya hingga meninggal.

9. Jang Geon Woo

Karakter reinkarnasi paling detail di Death’s Game yakni Jang Geon Woo yang dibintangi Lee Do Hyun. Bangun di tubuhnya, Yi Jae menyadari dia tepat pada waktunya untuk mengambil sisa uang dari loker. Geon Woo berusia 24 tahun dan telah populer sejak kecil karena penampilannya.

Yi Jae memanfaatkan kehidupan glamornya dan pergi ke klub, di mana dia bertemu Park Tae Woo yang dibintangi Kim Ji Hoon dan sekarang menjadi CEO Taekang Group. Bangun dalam keadaan mabuk, Yi Jae harus pergi bekerja di kafe sebagai Geon Woo.

10. Lee Ji Su

Lee Ji Su sangat berpengaruh dalam hidup Choi Yi Je. Lee Ji Su merupakan penulis novel yang juga pacar Choi Yi Jae sejak masih mahasiswa. Dirinya menemani Yi Jae saat berulang kali gagal cari pekerjaan. Dirinya sangat terpukul ketika tahu Choi Yi Jae meninggal dunia. Namun, pada suatu hari, dirinya bertemu Jang Geon yang diperankan Lee Do Hyun yang sesungguhnya adalah Choi Yi Jae dalam tubuh berbeda.

11. Jeong Gyu Cheol

Jeong Gyu Cheol diperankan oleh aktor Kim Jae Wook yang juga berpengaruh dalam hidup Choi Yi Je. Gyu Cheol merupakan pelukis yang lahir dari keluarga biasa tetapi percaya punya bakat luar biasa. Dirinya memiliki selera estetika tak biasa, karena terinspirasi sesuatu yang kebetulan dia lihat di jalan dan mengabadikannya di atas kanvas. Ketika lukisan yang dihasilkan dipuji di kelas internasional karena menggambarkan kekejaman yang tersembunyi jauh di dalam diri manusia, karier seni Jeong Gyu Cheol pun melejit.

