Netflix Umumkan Serial Anime The One Piece dalam Tahap Produksi

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan bahwa manga One Piece akan hadir dalam adaptasi anime baru yang dimulai dari saga East Blue. Kabar gembira ini diumumkan pada hari kedua Jump Festa 2024, acara tahunan bagi penggemar manga dan anime di Tokyo, Jepang.



Serial The One Piece dalam Masa Produksi

Berjudul The One Piece, serial anime ini akan diproduksi oleh WIT Studio yang dikenal melalui sejumlah karya mereka yang diangkat dari anime tenar, antara lain SPY x FAMILY dan Attack on Titan Season 1-3.

Saat ini The One Piece dalam masa produksi dan akan tayang di seluruh dunia secara eksklusif di Netflix, sebagai kolaborasi platform ini dengan tim produksi The One Piece yang meliputi perwakilan dari Shueisha, Fuji Television Network, dan Toei Animation Co.

Netflix memproduksi serial anime THE ONE PIECE dan merilis Monsters 103 Mercies Dragon Damnation pada Januari 2024. Dok. Netflix

Dalam pernyataan bersama, tim tersebut mengutarakan kegembiraan mereka tentang proyek terobosan yang akan tampil berbeda dari serial anime televisi One Piece yang telah memukau penonton selama lebih dari 25 tahun. Lewat The One Piece, tim produksi ingin menghadirkan pengalaman yang segar sekaligus familier bagi penonton, didukung oleh teknologi visual mutakhir untuk menampilkan berbagai pengalaman Luffy lewat saga East Blue.



Monsters 103 Mercies Dragon Damnation akan Tayang Januari 2024 di Netflix

Ditulis oleh Eiichiro Oda, komik One Piece yang telah terjual sebanyak 510 juta eksemplar di seluruh dunia merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada Juli 2022. Serial live action One Piece, tayang secara eksklusif di Netflix sejak akhir Agustus lalu, telah meraup berbagai pujian sementara serial anime televisinya yang diproduksi oleh Toei Animation telah disiarkan sejak 1999.

Karya manga lain oleh Oda yang dibuat saat ia masih berusia 19 tahun juga telah diadaptasi dalam bentuk anime untuk pertama kalinya. Pertama kali tayang pada Januari mendatang, Monsters 103 Mercies Dragon Damnation yang penuh dengan aksi laga mengikuti kisah Ryuma, seorang samurai yang terlibat dalam dunia yang tiba-tiba diserang kekuatan menyeramkan, yaitu naga yang mampu menimbulkan malapetaka.

Adaptasi anime ini menjadi kesempatan unik bagi para penggemar untuk menyaksikan kreativitas Oda di usia muda, menghadirkan sudut pandang segar mengenai kemampuannya bercerita dan jendela untuk melihat dunianya yang penuh imajinasi. Monsters 103 Mercies Dragon Damnation akan tayang di Netflix pada Januari 2024.

