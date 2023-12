8 Rekomendasi Drama Korea Detektif yang Seru, Banyak Plot Twist

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mengisi waktu luang dengan menonton drama Korea adalah salah satu kegiatan yang cukup menyegarkan isi kepala. Namun, jika Anda menonton drama Korea detektif rasanya akan semakin menegangkan.

Selama berjalannya drakor, penonton akan dibawa seakan-akan berada dalam suatu kasus dan harus memecahkannya. Sebagian besar masyarakat Indonesia justru sangat menyukai drakor dengan genre thriller dan misteri ini karena juga biasanya akan ada plot twist di akhir drama.

Jika Anda tertarik untuk menontonnya, berikut deretan rekomendasi drama Korea detektif yang menarik untuk ditonton. Simak artikel selengkapnya.

Daftar Drama Korea Detektif

1. Shadow Detective 2

Drakor detektif pertama yang Anda bisa tonton adalah Shadow Detective 2. Drama ini merupakan lanjutan dari Shadow Detective sebelumnya yang sudah tayang pada tahun 2022.

Menceritakan tentang detektif veteran yang berada di Kantor Polisi Geumo. Seorang detektif bernama Kim Tae Rok akan berusaha menyelesaikan kasus masa lalunya sebelum akhirnya terlambat.

2. Blind

Selanjutnya ada drama detektif Korea yang berjudul Blind. Mengisahkan tiga orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan berantai, antara lain Ryu Sung Joon yang (TaecYeon), Ryu Sung Hoon (Ha Seok Jin), dan Jo Eun Ki (Jung Eun Ji). Ryu Sung Joon merupakan seorang detektif dan mereka berusaha untuk mengungkapkan kebenaran dibalik kasus pembunuhan berantai.

3. Cafe Minamdang

Drama Korea tentang detektif dan psikopat lainnya berjudul Cafe Minamdang. Seorang dukun bernama Nam Han Joon yang diperankan oleh Seo In Guk pernah menjadi criminal profiler dan dihukum setelah pernah merusak barang bukti.

Lalu, Nam Han Joon beralih ke dunia bisnis dan sukses dengan bisnisnya. Ia seakan-akan dapat menembak segalanya, walaupun dukun tersebut dibantu oleh Nam Hye Joon (Kang Mina) yang merupakan adik perempuannya. Adiknya membantu melakukan checking background hingga meretas CCTV kliennya.

4. The First Responders

The First Responders juga termasuk dalam drama Korea detektif yang menarik ditonton. Menceritakan tentang karyawan di kantor polisi dan di pemadam kebakaran yang keduanya bekerja sama memecahkan suatu kasus.

Jin Ho-Gae yang diperankan oleh Kim Rae Won adalah seorang detektif yang dikenal kurang ramah tetapi dapat memecahkan permasalahan kasus. Ia dapat memahami adegan-adegan kejahatan, membaca pikiran para penjahat hingga memiliki keinginan kuat untuk memenangkan kasus.

5. Through The Darkness

Drama berjudul Through The Darkness adalah drama Korea tentang detektif yang mengisahkan seorang criminal profiler bernama Song Ha Young yang diperankan oleh Kim Nam Gil. Ia dikenal memiliki karisma dan dapat menggali kasus hingga dapat melihat pikiran dalam manusia.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sosok misterius memakai topi merah dan dijuluki “Red Hat” sangat rumit untuk ditangkap. Tim kepolisian memanggil Song Ha Young untuk membantu menangani kasus.

6. Grid

Grid adalah salah satu drakor detektif yang wajib Anda tonton. Drama ini mengisahkan tentang penyelidikan polisi terhadap supernatural The Ghost yang muncul pada 1997.

Saat itu, The Ghost membuat sistem Grid untuk menyelamatkan planet dari bencana angin surya. Lalu ia muncul kembali setelah 24 tahun lamanya menghilang. Ia muncul untuk membantu seorang pembunuh berantai yang melarikan diri.

7. Connect

Jika Anda tertarik tentang drama Korea detektif dan psikopat, Connect bisa jadi pilihannya. Seseorang bernama Dong Soo yang dimainkan oleh Jung Hae In adalah seorang connect yang diculik oleh pemburu organ dan satu matanya hilang.

Ia menyadarinya ketika telah ditransplantasikan kepada seorang psikopat pembunuhan berantai yang bernama Jin Seop (Go Kyung Pyo).

8. Somebody

Drama detektif Korea yang terakhir adalah Somebody. Drama ini mengisahkan seorang wanita yang mengembangkan suatu chatbot bernama Someone. Lalu kemudian direkrut untuk mengadaptasi chatbot menjadi aplikasi dating bernama Somebody.

Wanita tersebut memperhatikan serangkaian kematian terkait yang ada di aplikasi tersebut dan ada kaitannya dengan seorang arsitek yang misterius bernama Sung Yun-oh (Kim Young-kwang).

Nah, itulah rekomendasi drama korea detektif yang Anda bisa tonton untuk mengisi waktu luang. Selamat menikmati dan memecahkan masalah bersama dengan seiring jalannya drama. Semoga bermanfaat!

ANNITA RAHMAWATI DEWI

