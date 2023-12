Selena Gomez Merasa Nyaman dengan Perlakuan Benny Blanco

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan aktris Selena Gomez sudah berpacaran dengan Benny Blanco selama enam bulan. Menurut sumber terdekatnya, Benny Blanco mampu membuat Selena Gomez merasa aman dan terjamin.

"Dia (Selena Gomez) merasa sangat aman dan terjamin bersamanya, jadi dia merasa ini saat yang tepat untuk berbagi betapa bahagianya dia dengan para penggemarnya," ungkap sumber tersebut.

Menurutnya, perlakuan Benny Blanco yang membuat Selena Gomez merasa nyaman bersama. "Benny adalah komunikator yang hebat, jujur dan terbuka terhadap Selena, serta mendengarkannya. Dia penuh hormat, bukan pemain, dan tidak melakukannya demi perhatian atau ketenaran. Dia tidak peduli tentang semua itu dan Selena melihatnya dan sangat mempercayainya," kata sumber.



Selena Gomez dan Benny Blanco Go Public

Penyanyi 31 tahun itu mengonfirmasi tengah menjalin hubungan dengan Benny Blanco, melalui media sosial pada Kamis, 7 Desember 2023. Ketika membalas berbagai komentar penggemar di Instagram, Selena Gomez menyebut pacarnya yang berprofesi sebagai produser musik adalah segalanya dan hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Selena Gomez juga mengatakan bahwa Benny Blanco memperlakukannya lebih baik dari siapapun di planet ini.

Selena Gomez dan Benny Blanco. Foto: Instagram.

Setelah banyak berkomentar, Selena Gomez mengunggah foto sedang berpelukan dengan Benny Blanco di Instagram Story dan gambar cincin berkilau dengan huruf “B” di jari manis kirinya.

Selena Gomez dan Benny Blanco bekerja bersama bersama Tainy dan J Balvin untuk lagu I Can't Get Enough (2021). Sebuah video musik untuk lagu tersebut menampilkan semua orang mengenakan piyama dan berpelukan di tempat tidur bersama.



Selena Gomez Bisa Jadi Diri Sendiri saat Bersama Benny Blanco

Sumber tersebut mengklaim bahwa Selena Gomez merasa bisa menjadi dirinya yang paling otentik di dekat Benny Blanco dan butuh waktu lama baginya untuk begitu memercayai seseorang. “Butuh banyak waktu baginya untuk membiarkan seseorang masuk, tapi Benny telah membuktikan dirinya kepadanya dan dia menghargai cita-cita dan moralnya,” kata sumber. “Dia merasa bisa memberinya bagian dari hatinya yang sudah lama tidak bisa, atau tidak ingin dia berikan, dalam suatu hubungan.”

Disebutkan pula, Selena Gomez merasa akhirnya menemukan salah satu pria baik dan itu sangat menyegarkan baginya. "(Hubungan Selena Gomez dan Benny Blanco) saling menguntungkan (dan mereka) berharap untuk mengembangkan hubungan dan ikatan khusus mereka," kata sumber.

