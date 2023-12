5 Drama Korea Tentang Villain Kuat dan Dominan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sebuah film atau serial drama Korea, kerap kita temui karakter kuat yang digambarkan sebagai sosok yang jahat. Karakter seperti ini biasanya disebut sebagai Villain. Villain biasanya dikesankan sebagai karakter yang ingin menguasai dunia dengan melakukan berbagai cara.

Dalam aksinya, sosok villain digambarkan untuk membunuh dan menghancurkan siapa pun yang berniat menghalangi tujuannya. Di drakor, konflik antara karakter baik dan villain seringkali intens, dengan plot yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan dramatisasi tinggi. Dilansir dari Asianwiki dan Mydramalist, inilah 5 drakor yang bercerita tentang villain kuat:

1. Mouse

Drakor ini bercerita tentang Jung Ba Reum yang diperankan oleh Lee Seung-Gi. Ia adalah seorang perwira polisi pemula yang jujur dan mencoba untuk mencapai keadilan. Ba-Reum dan seorang detektif menghadapi seorang pembunuh psikopat, yang menempatkan seluruh masyarakat dalam ketakutan. Namun kehidupan Jung Ba-Reum benar-benar berubah setelah ia kecelakaan.

2. Extracurricular

Drakor ini bercerita tentang Ji Soo yang diperankan oleh Kim Dong-Hee, ia adalah seorang siswa SMA model yang memiliki masalah ekonomi. Akibatnya ia membuat pilihan yang buruk dan menyebabkan kejahatan serius. Ji Soo dibantu oleh Min-Hee (Jung Da-Bin) dan Kyu-Ri (Park Joo-Hyun) yang bersekolah di SMA yang sama.

3. The Smile Has Left Your Eyes

Drama ini berkisah tentang Kim Moo Young (Seo In-guk), seorang pria misterius dengan masa lalu yang kompleks dan Yoo Jin Kang (Jung So-min), seorang wanita yang memiliki luka hati cukup dalam. Kisah cinta mereka terhalang oleh Yoo Jin Gook (Park Sung Woong), seorang detektif yang sedang melakukan penyelidikan kasus pembunuhan karena berkaitan dengan keduanya.

4. Voice

Drakor ini bercerita tentang Moo Jin-Hyuk yang diperankan oleh Jang Hyuk. Ia adalah seorang detektif populer yang memecahkan kasus-kasus besar, tetapi setelah istrinya dibunuh oleh seorang pembunuh berantai hidupnya berubah. Ia dipenuhi dengan rasa bersalah karena tidak bisa melindungi istrinya dan diam-diam mencari pembunuhnya.

Detektif Jin-Hyuk bekerjasama dengan seorang profiler suara profesional bernama Kang Kwon-Joo untuk menyelesaikan kasus ini. Mereka sama-sama mengejar seorang pembunuh berantai yang bertanggung jawab atas kematian anggota keluarga mereka.

5. Vincenzo

Dilansir dari Asianwiki, drakor ini bercerita tentang Vincenzo Cassano yang diperankan oleh Song Joong Ki. Dia adalah seorang pengacara, yang bekerja untuk Mafia sebagai consigliere. Karena perang antar kelompok mafia, dia kabur ke Korea Selatan.

Cerita inti Vincenzo dimulai ketika dia terlibat dengan Pengacara Hong Cha-Young (Jeon Yeo-Bin). Dia adalah tipe pengacara yang akan melakukan apa saja untuk memenangkan kasus. Mereka kemudian mencapai keadilan sosial dengan cara mereka sendiri.

