5 Drama Korea Bertema Keluarga, Tentang Hubungan Mertua dan Menantu

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan mertua dan menantu dikenal dinamis. Ragam interaksinya bahkan diangkat dalam berbagai film hingga drama korea. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 drama Korea yang mengangkat tema hubungan menantu dan mertua:

1. My Husband, Mr. Oh! (2018)

Dikutip dari Mydramalist, drama My Husband, Mr. Oh mengisahkan tentang seorang wanita bernama Han Seung Joo yang memilih untuk tetap melajang. Namun, karena suatu keadaan, Seung Joo memutuskan untuk mempekerjakan seorang pria untuk menjadi suami pengganti, Oh Jak Doo. Melalui pertemuan dengan Oh Jak Doo, ia juga memiliki ibu mertua yang sangat dominan dan sulit dihadapi.

2. Merry Me Now (2018)

Drama ini menceritakan kisah keluarga. Sorang wanita yang bernama Park Yoo Ha yang telah memiliki seorang anak dan bercerai dengan suaminya, pria kaya yang kasar dan selalu menghinanya.

Suatu saat Park Yoo Ha bertemu dengan Jung Eun Tae (Lee Sang Woo), dokter tampan penuh perhatian yang senantiasa merawat dan menyayangi putrinya yang sedang sakit, hingga kemudian membuatnya jatuh cinta. Kisah romantis terkait dengan empat pasangan sekaligus dan konflik antara menantu dan mertua menjadi bagian yang tak terelakkan dalam drama ini.

3. My Father is Strange (2017)

Drama ini berkisah tentang sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran kota Seoul. Byun Han Soo adalah ayah dan istrinya, Na Yeong Shil adalah ibu yang berdedikasi dan bertanggung jawab bagi ketiga putrinya dan satu putranya.

Tiba-tiba suatu hari, kehidupan keluarga berubah drastis setelah seorang pria muda masuk ke dalam keluarga tersebut sebagai menantu. Hubungan antara menantu dan mertua menjadi salah satu konflik utama dalam cerita ini.

4. All About My Mom (2015)

Dilansir dari imdb, drama ini menceritakan tentang seorang ibu yang memiliki hubungan yang rumit dengan menantu perempuannya. Konflik antara menantu dan mertua menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan karakter dalam drama ini.

Drama yang mengusung tema kasih sayang ibu yang ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda.

5. My Kids Give Me A Headache (2012)

Dirujuk dari AsiaWiki, My Kids Give Me A Headache menceritakan kisah 3 generasi keluarga mulai dari orang tua, tiga putra dan tiga menantu perempuan dan anak-anak mereka.

Tiga menantu perempuan Ji-ae, Yoo-jung dan Sae-rom suatu hari pergi ke mal untuk berbelanja. Secara kebetulan, Sae-rom melihat keponakannya So-young di kamar kecil di mal outlet. Sae-rom ketakutan karena So-young hamil. Padahal, So-young yang masih single ini belum pernah menikah. Cerita terus mengalir dan rahasia tersebut tersimpan rapat hingga menjelang akhir episode.

Berbagai drakor tersebut merupakan contoh bagaimana hubungan menantu dan mertua dari konflik yang rumit hingga hubungan yang hangat.

