12 Film dan Serial Terbaru di Prime Video Tayang Desember 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video menghadirkan berbagai tayangan seru selama bulan Desember 2023 ini, mulai dari tayangan Indonesia Tukar Tambah Nasib, Kapan Hamil?, Catatan si Boy, dan The Aces, hingga tayangan Korea seperti My Man is Cupid dan Death’s Game.

Ada juga tayangan Natal seperti Candy Cane Lane yang dibintangi oleh Eddie Murphy, dan pompa adrenalin lewat tayangan aksi Reacher S2. Berikut daftar film dan serial terbaru di Prime Video yang tayang mulai Desember 2023:



1. Tukar Tambah Nasib (7 Desember) Baca Juga: Indra Birowo Mengaku Tak Kesulitan Jadi Mentor Biliar di Serial The Aces

Serial Tukar Tambah Nasib. Dok. Prime Video

Naya (Aghniny Haque), seorang kasir minimarket, menghadapi serangkaian kejadian malang dalam hidupnya. Suatu hari, dia menerima tawaran menarik dari sebuah toko misterius untuk menukar takdirnya dengan takdir orang lain. Namun, ada syaratnya - setiap pertukaran takdir membutuhkan pengorbanan dari apa yang paling berharga dalam hidupnya.



2. Kapan Hamil? (14 Desember) Baca Juga: Kevin Ardilova Pelajari Teknik Main Biliar Efren Reyes untuk Serial The Aces

Setelah bertahun-tahun mendambakan seorang anak, dua pasangan suami-istri mendapati diri mereka terlibat dalam sebuah takdir yang membingungkan di pusat IVF.



3. The Aces (21 Desember)

Poster The Aces. Foto: Prime Video

Dua pemain biliar yang jenius, sang nakal yang selalu tak terduga dan sang perfeksionis yang metodis, harus bersaing dengan satu sama lain dan mendorong kemampuan masing-masing hingga mencapai titik puncaknya - demi kehormatan dan bertahan hidup.



4. Catatan si Boy (28 Desember)

Sebuah remake dari film klasik Indonesia, Catatan Si Boy mengikuti kehidupan cinta rumit Boy (Angga Yunanda), seorang mahasiswa sempurna yang dipuja banyak orang. Hatinya milik Nuke (Syifa Hadju), putri seorang pejabat publik yang cantik, namun kisah cinta mereka menghadapi tantangan. Patah hati Boy pun mengarahkannya pada Vera (Alyssa Daguise), seorang siswa baru yang menawan, dan memicu sebuah hubungan yang rumit, termasuk campur tangan dari mantan pacar Vera, Jeffrey (Arya Vasco). Saat Nuke muncul kembali, Boy harus menghadapi cinta segitiga yang rumit.



5. Candy Cane Lane (1 Desember)

Candy Cane Lane. Foto: Prime Video

Eddie Murphy membintangi sebuah komedi petualangan liburan tentang seorang pria yang bertekad untuk memenangkan kontes dekorasi rumah Natal tahunan di lingkungannya. Setelah Chris (Eddie Murphy) secara tidak sengaja membuat kesepakatan dengan seorang elf nakal bernama Pepper (Jillian Bell) untuk meningkatkan peluangnya menang, Pepper mengucapkan mantra ajaib yang menghidupkan 12 Hari Natal dan mendatangkan kekacauan di seluruh kota. Berisiko merusak liburan untuk keluarganya, Chris, istrinya Carol (Tracee Ellis Ross), dan ketiga anak mereka harus berpacu dengan waktu untuk menghancurkan mantra Pepper, melawan karakter magis yang jahat, dan menyelamatkan Natal untuk semua orang.



6. Merry Little Batman (8 Desember)

Ketika Damian Wayne muda mendapati dirinya sendirian di Wayne Manor pada malam Natal, ia terpaksa berubah menjadi "Batman Kecil" untuk mempertahankan rumahnya dan Kota Gotham dari para pelaku kriminal dan penjahat super yang berencana untuk menghancurkan liburan.



7. Your Christmas or Mine 2 (8 Desember)

Apakah James (Asa Butterfield) and Hayley (Cora Kirk) akan bahagia di waktu terindah sepanjang tahun ini? Ayah James mengundang keluarga Taylor untuk menghabiskan Natal di resor ski mewah di Pegunungan Alpen Austria, sehingga mereka dapat bertemu pacar barunya yang berkebangsaan Amerika. Namun, ayah Hayley, Geoff (Daniel Mays), bersikeras untuk menangani pemesanan dari pihak keluarganya dan terjadilah penangkapan informasi yang salah. Setelah kejadian transportasi yang tertukar di bandara, kedua keluarga tersebut juga tanpa sengaja saling bertukar penginapan yang jauh berbeda dari segi lokasi dan rating. Bisakah hubungan Hayley dan James bertahan dari kekacauan Natal keluarga lainnya, atau apakah masa depan mereka bersama sudah hilang harapan?



8. My Man is Cupid (1 Desember)

My Man is Cupid. Foto : Prime

Ceritanya berpusat pada kisah cinta antara seorang peri cinta dan seorang wanita manusia. Cheon Sang Hyuk (Jang Dong Yoon) adalah peri cinta yang kehilangan sayapnya dalam kejadian tragis 500 tahun lalu. Sejak saat itu, dia telah bermetamorfosis dan hidup sebagai manusia untuk mendapatkan kembali sayapnya. Pada suatu hari, Sang Hyuk bertemu dengan Oh Baek Ryun (NANA), seorang ahli bedah hewan yang kecantikannya menarik banyak pria. Sayangnya, para pria yang mencoba menjalin hubungan asmara dengannya tiba-tiba mengalami kecelakaan supernatural. Kedua orang yang kurang beruntung dalam percintaan ini pun merasa tertarik satu sama lain, namun akankah takdir berpihak pada mereka?



9. SBS Inkigayo Live in Tokyo (8 Desember)

SBS Inkigayo Live in Tokyo, sebuah acara bersejarah untuk acara K-Pop terkenal "Inkigayo", menandai penampilan perdananya di luar negeri dalam 32 tahun. Diadakan di Ariake Arena pada 3-4 Oktober 2023, pesta besar selama dua hari ini menampilkan jajaran bintang yang luar biasa: NiziU, OH MY GIRL, ATEEZ, TEMPEST, ZEROBASEONE, NCT DREAM, KEY(SHINee), (G)I-DLE, INI, Kep1er, dan The New Six (TNX).



10. Death’s Game (15 Desember)

Seo In Guk dalam drama Death’s Game. Foto: Prime Video

Serial drama fantasi ini berfokus pada sosok Choi Yee Jae (Seo In Guk) yang mengalami nasib buruk dalam setiap aspek kehidupannya. Merasa lelah dengan semua kegagalannya, Yee Jae memutuskan untuk bunuh diri dan “mengendalikan kematian”. Sang Kematian (Park So Dam) pun akhirnya memutuskan untuk menghukum Yee Jae dengan membuatnya bereinkarnasi 12 kali dan menjalani 12 kehidupan yang berbeda. Sebagai bagian dari hukumannya, Yee Jae harus menghentikan kematian mereka yang tak terelakkan.



11. Suzume No Tojimari (20 Desember)

Suzume No Tojimari merupakan film animasi jepang mengenai petualangan fantasi coming-of-age yang ditulis dan disutradarai oleh Makoto Shinkai. Film ini mengikuti seorang gadis berusia 17 tahun bernama Suzume yang membantu seorang pemuda misterius untuk menutup pintu dari sisi lain yang menimbulkan bencana di seluruh Jepang.



12. Reacher S2 (15 Desember)

Musim kedua Reacher dimulai ketika sang penyidik polisi militer veteran Jack Reacher (Alan Ritchson) menerima pesan berkode bahwa anggota mantan unit Angkatan Darat AS, Investigasi Khusus MP ke-110, dibunuh satu per satu secara misterius dan brutal. Ditarik keluar dari gaya hidupnya yang berpindah-pindah, Reacher bertemu kembali dengan tiga mantan rekan setimnya, yang kini menjadi layaknya keluarga, untuk membantu penyelidikan.

Mereka adalah Frances Neagley (Maria Sten), seorang akuntan forensik yang telah lama disukai Reacher bernama Karla Dixon (Serinda Swan), serta pria berkeluarga yang berbicara cepat dan menggunakan pisau lipat bernama David O'Donnell (Shaun Sipos).

Bersama-sama, mereka mulai menghubungkan titik-titik dalam sebuah misteri yang taruhannya semakin tinggi di setiap kesempatan, dan menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang telah mengkhianati mereka, dan siapa yang akan mati selanjutnya. Menggunakan perpaduan antara kecerdasan dan ukuran tubuh, Reacher tidak akan berhenti untuk mengungkap kebenaran dan melindungi anggota unitnya. Satu hal yang Reacher dan timnya ketahui dengan pasti adalah jangan main-main dengan tim Penyelidik Khusus. Musim ini, bersiaplah untuk pembalasan yang keras dari Reacher dan tim unit ke-110.

