Park Seo Joon Pernah Disarankan Operasi Plastik Sebelum Debut Jadi Aktor

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Park Seo Joon menerima kritik karena penampilan di awal kariernya sebagai aktor. Ia banyak menerima saran dan komentar untuk melakukan operasi plastik karena dinilai tak sesuai standar kecantikan saat itu.

Park Seo Joon tampil sebagai tamu di acara bincang-bincang tvN Yoo Jae Suk, You Quiz on the Block pada Rabu, 13 Desember 2023. Ia berbagi cerita ketika pertama kali memulai kariernya sebagai aktor dan standar kecantikan Korea Selatan sedikit berbeda.

“Mataku adalah sumber kurang percaya diri terbesarku. Ketika aku pertama kali memulai, dan sulit untuk debut, aku menerima banyak kritik. Saat itu, orang-orang lebih menyukai orang yang berpenampilan lebih khas daripada orang yang mirip denganku. Jadi, aku menerima komentar seperti, ‘Dari mana anak ini berasal?’” katanya.

Park Seo Joon Disarankan Operasi Plastik

Orang-orang tersebut bahkan sempat menyarankan Park Seo Joon untuk melakukan operasi plastik. Yoo Jae Suk menimpali bahwa komentar-komentar ini terkesan agak kasar.

“Aku bahkan menerima saran untuk menjalani operasi plastik sehingga rasa percaya diriku perlahan-lahan berkurang. Aku sering berpikir, ‘Apakah ada yang salah denganku? Bukankah ini jalanku?’” tambahnya.

Park Seo Joon menjadi salah satu aktor Korea yang paling dicintai saat ini karena bakatnya, tetapi ia tampak turut mengalami kesulitan atas penampilan dan kariernya karena kritikan orang-orang.

Drama Park Seo Joon Terbaru, Gyeongseong Creature

Terbaru, Park Seo Joon berpartisipasi dalam drama Netflix mendatang, Gyeongseong Creature, yang menampilkan dirinya dan dan aktris Han So Hee. Mengambil latar musim semi tahun 1945, serial ini akan menceritakan kisah seorang wirausaha dan detektif, menjalani perjuangan untuk bertahan hidup sambil menghadapi monster yang muncul dari keserakahan manusia.

Jang Tae Sang (Park Seo Joon), informan utama Gyeongseong, memancarkan martabat sebagai pemilik Geumokdang, pegadaian utama kota. Ekspresi percaya dirinya mencerminkan sikap ambisius dan percaya diri yang sesuai dengan pemimpin pasar gelap Gyeongseong yang ramai.

Selanjutnya, Yoon Chae Ok (Han So Hee), seorang pelacak mahir yang terampil dalam menemukan orang hilang dan, kadang-kadang, bahkan mati, dengan percaya diri bertengger di atas sepeda motor, dengan senyum cerah.

Gyeongseong Creature akan menayangkan perdana bagian pertamanya pada Jumat, 22 Desember 2023, dan bagian kedua dijadwalkan rilis pada Jumat, 5 Januari 2024.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | KOREABOO | PINKVILLA

