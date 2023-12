Perjalanan Amy Lee, Vokalis Grup Band Metal Evanescence

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kemarin merupakan hari istimewa bagi Amy Lee, vokalis band metal Evanescence. Amy Lee adalah vokalis utama, penulis lagu, dan salah satu pendiri dari band metal alternatif terkenal tersebut yang kini menapaki 42 tahun..

Perjalanan Bermusik Amy Lee

Dikutip dari Evanescencereference.info, Amy Lynn Hartzler atau Amy Lee lahir pada 13 Desember 1981 di Riverside, California. Keluarganya tak tinggal menetap, mereka pernah tinggal di Florida dan Illinois, sebelum akhirnya menetap di Little Rock, Arkansas ketika dia berusia 13 tahun.

Setelah lulus SMA, dia kuliah sebentar di Middle Tennessee State University untuk mempelajari teori dan komposisi musik dan kemudian keluar untuk fokus pada Evanescence. Dia bersama dengan gitaris Ben Moody membentuk Evanescence pada 1994, dan band ini kemudian meraih kesuksesan besar di industri musik.

Dikutip dari Fandom, gaya musik Amy Lee dipengaruhi dari musisi klasik seperti Mozart dan seniman modern Bjork, Soundgarden, Nine Inch Nails, Tori Amos, Danny Elfman, Massive Attack, Portishead, Korn dan Depeche Mode.

Album debut Evanescence yang berjudul "Fallen" pada 2003, memperkenalkan Amy Lee kepada dunia sebagai vokalis yang memiliki kemampuan vokal yang luar biasa. Lagu-lagu seperti Bring Me to Life dan My Immortal mengukuhkan posisi Evanescence dalam kancah musik rock alternatif.

Amy Lee terus menunjukkan eksplorasi dalam kreativitas musiknya, menggabungkan unsur-unsur dari berbagai genre dalam lagu-lagu Evanescence. Album-album seperti "The Open Door" (2006) dan "Synthesis" (2017) menampilkan kedalaman emosi serta kompleksitas musik yang membedakan Evanescence dari band-band lain.

Seiring dengan kontribusinya dalam Evanescence, Lee juga berpartisipasi dalam berbagai proyek musik lainnya termasuk rilisan Walt Disney Records pada 2008 dari soundtrack The Nightmare Before Christmas (Sally's Song).

Vokal yang ikonik

Salah satu hal yang membuat Amy Lee begitu dihormati adalah suaranya yang kuat dan penuh emosi. Kemampuannya menyampaikan lirik-lirik dengan nada yang mendalam telah menjadi ciri khas Evanescence.

Amy Lee tidak hanya menjadi vokalis sukses, tetapi juga ikut serta dalam penulisan lagu-lagu yang mempengaruhi banyak pendengar. Karya-karyanya telah menginspirasi banyak musisi muda dan telah menempatkan Evanescence di puncak industri musik.

Amy Lee dianugerahi National Music Publishers' Association Songwriter Icon Award tahun 2008. Dia menerima penghargaan tersebut pada 18 Juni di New York City. Penghargaan ini sangat istimewa karena hanya satu orang yang mendapatkannya per tahun dari keseluruhan industri musik. Sungguh penghargaan yang prestisius bagi seorang vokalis band metal.

