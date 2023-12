Genap 50 Tahun Kiprah Band Metal KISS, Ini Daftar 10 Lagu yang Fenomenal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kiprah KISS telah melewati 50 tahun di jagat musik metal dunia sejak pertama kali tampil di 23rd Street di New York. Dikutip dari Pianity.com, KISS salah satu band metal ikonik yang dibentuk di New York City, Amerika Serikat pada 1973.

Dikenal karena penampilan panggung spektakuler, kostum yang unik, serta musik yang energetik, KISS telah menjadi salah satu simbol keberhasilan dalam industri musik rock sejak tahun 1970-an. Dikutip dari Stereogum, KISS telah menjual 40 juta album di AS dan kini lebih dari 100 juta di seluruh dunia. Berikut adalah deretan 10 lagu terbaik yang mewakili kehebatan dan fenomenalisme KISS:

1. Rock and Roll All Nite (1975)

Sebuah himne keabadian, lagu ini tak hanya menggambarkan semangat KISS, tetapi juga menjadi salah satu lagu terbesar dalam sejarah musik metal. Liriknya yang mengajak untuk 'rock and roll all night and party every day' telah menjadi mantra bagi para penggemar musik rock.

Dikutip dari Billboard, Rock and Roll All Nite, lagu bubble-metal KISS yang berhasil masuk ke Hot 100 di tangga lagu Billboard. Lagu ini diciptakan untuk fanbase KISS yang selalu berdedikasi, dan merupakan lagu yang klasik dari band ini.

2. Detroit Rock City (1976)

Dengan riff gitar yang kuat dan lirik yang menggambarkan kegilaan konser rock, lagu ini mencatatkan kehadirannya sebagai salah satu karya terbaik KISS. Cerita tragis di balik lagu ini memberikan kedalaman emosional yang mendalam.

3. I Was Made for Lovin' You (1979)

Pergeseran KISS ke arah musik disco dengan lagu ini mengejutkan banyak orang pada masanya. Namun, kombinasi elemen metal dan disco membuat lagu ini menjadi salah satu hits terbesar mereka.

4. Love Gun (1977)

Dengan riff gitar yang memukau dan vokal yang kuat, "Love Gun" adalah lagu yang menggambarkan kekuatan panggung KISS. Liriknya yang berani membuat lagu ini menjadi salah satu favorit para penggemar.

Love Gun adalah gagasan Paul Stanley, yang selama bertahun-tahun menyatakan lagu tersebut sebagai salah satu favoritnya. Lagu ini juga berhasil masuk ke Hot 100 Billboard.

5. Shout It Out Loud (1976)

Dengan ritme yang memompa dan lirik yang mengajak untuk bersuara keras, lagu ini menjadi salah satu lagu yang sering dibawakan KISS di konser-konser mereka. Energinya yang luar biasa membuatnya menjadi favorit di antara penggemar.

6. Beth (1976)

Sebuah perubahan dari kebisingan dan energi KISS, lagu balada ini menunjukkan sisi yang lebih lembut dari band tersebut. Dengan vokal Peter Criss yang menyentuh hati, lagu ini menjadi salah satu lagu KISS yang paling ikonik, dan masuk dalam Hot 100 Billboard.

7. Deuce (1974)

Deuce menampilkan riff gitar yang kuat dan energi yang tak tertahankan. Lagu ini menggambarkan esensi dari suara KISS pada awal karier mereka dan tetap menjadi favorit di antara penggemar lama.

8. Strutter (1974)

Dengan ritme yang menarik dan riff gitar yang khas, lagu ini adalah salah satu dari lagu debut KISS yang sukses besar. Liriknya yang penuh dengan daya tarik membuatnya menjadi salah satu lagu yang selalu diingat.

9. God of Thunder (1976)

Dengan karakteristik suara bass Gene Simmons yang ikonik, lagu ini menciptakan aura kegelapan dan kekuatan. Penampilan panggung mereka dengan Simmons berubah menjadi sosok God of Thunder seringkali menjadi momen tak terlupakan. Dikutip dari Udiscover Music, "God of Thunder" lagu epik yang ditulis oleh Paul Stanley, dan dianggap dipengaruhi oleh mitologi Yunani.

10. Heaven's on Fire (1984)

Meskipun masuk di tahap karier KISS yang lebih lanjut, lagu ini menunjukkan bahwa KISS masih mampu menciptakan lagu-lagu yang energik dan menggugah. Riff gitar yang menarik dan vokal yang kuat membuatnya menjadi salah satu lagu yang tak terlupakan dari band metal ini.

