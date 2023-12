3 Tipe Chemistry yang Ditunjukkan Lee See Young dalam The Story Of Park's Marriage Contract

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Story of Park's Marriage Contract berdasarkan web novel dengan judul yang sama. Drama romantis ini menceritakan pernikahan kontrak yang dilakukan Kang Tae Ha dan Park Yeon Woo. Mereka telah melakukan perjalanan waktu dari abad ke-19 era Joseon ke masa modern.

Dalam The Story of Park's Marriage Contract aktris Lee Se Young yang berperan sebagai Park Yeon Woo memiliki chemistry yang sangat apik dengan lawan mainnya, yaitu Bae In Hyuk, Joo Hyun Young dan Yoo Seon Ho. Dari chemistry romantis hingga chemistry persaudaraan, membuat drama ini menarik perhatian.

1. Chemistry romantis

Bae In Hyuk berperan sebagai Kang Ta Ha. Di era Joseon, Park Yeon Woo menikah dengan Kang Tae Ha. Sedangkan di waktu masa kini, dia menikah kontrak dengan Tae Ha, yang terlihat persis seperti suaminya di era Joseon.

Meskipun Park Yeon Woo menyayangi Kang Tae Ha di era Joseon, dia selalu bertengkar dengan Kang Tae Ha masa kini. Namun setiap kali Kang Tae Ha mengalami kesulitan, dia menjadi sumber dukungan yang dapat diandalkan.

Seiring berjalannya episode, Lee Se Young berhasil meyakinkan penonton dengan menunjukkan perasaan mendalam Park Yeon Woo terhadap Kang Tae Ha. Tak heran jika banyak berharap hubungan mereka semakin dekat.

2. Chemistry pertemanan wanita

Sementara Joo Hyun Young berperan sebagai Sa Wol. Persahabatan Park Yeon Woo dan San Wol, mampu melampau status sosial dan waktu. Mereka mampu menghidupkan suasana yang.

Meski di era Joseon hubungan mereka seperti tuan dan pelayan. Namun Park Yeon Woo memperlakukan Sa Wol yang datang bersamanya ke zaman modern seperti adik perempuannya. Sebaliknya, Sa Wol juga mengunjukkan pengabdian yang tak tertandingi kepada Park Yeon Woo.

3. Chemistry antar saudara

Selain dengan Kang Tae Ha dan Sa Wol Park Yeon Woo memiliki chemistry yang luar biasa dengan Tae Min, yang diperankan Yoo Seon Ho. Tae Min adalah saudara tiri Tae Ha yang suka membuat onar.

Keduanya memiliki chemistry yang tidak biasa sejak pertemuan pertama mereka. Sebab, setiap kali bertemu Park Yeon Woo dan Tae Min selalu bertengkar. Meski begitu, saat Tae Min terluka, Park Yeon Woo tidak ragu untuk merawatnya.

SOOMPI

