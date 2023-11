Sinopsis Drama Korea The Story of Park's Marriage Contract

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Story of Park’s Marriage Contract dibintangi Lee Se Young dan Bae In Hyuk. Drama ini dijadwalkan tayang pada 24 November 2023 hingga 6 Januari 2024. Total ada 12 episode yang tayang tiap Jumat dan Sabtu.

Dikutip dari Times of India, The Story of Park’s Marriage Contract adaptasi dari webtoon berjudul sama yang ditulis oleh Angelique dan Kim Neo Ul yang ilustrasinya oleh Dotda. Berkisah tentang cinta beda zaman antara Park Yeon Woo yang diperankan Lee Se Young, dengan Kang Tae Ha yang diperankan Bae In Hyuk.

Sinopsis The Story of Park’s Marriage Contract

Dikutip dari My Drama List, pada abad 19, saat malam pernikahan, suami Park Yeon Woo meninggal setelah mengakui memiliki riwayat penyakit jantung. Park Yeon sangat terpukul, bahkan sebelum dia sempat meratapi suaminya, Park Yeon diculik dan dibuang ke sumur.

Saat dia membuka matanya, Park Yeon melihat suaminya di hadapannya. Melampaui waktu dan ruang, dia berada di Seoul, Korea Selatan pada 21. Bukan dari dalam sumur, dia ditolong dari kolam renang. Si penolong itu Kang Tae Ha, seseorang yang sangat mirip suaminya yang sudah meninggal di abad 19.

Kang Tae Ha penerus SH Seoul Corporation. Dia tak suka membuka diri kepada orang lain karena penyakit jantungnya dan trauma masa kecilnya. Kang Tae Ha memprioritaskan logika daripada emosi. Dia juga tidak tertarik untuk menjalin hubungan romantis.

Namun, kakeknya yang sakit mengatakan kepadanya, sebelum meninggal dia ingin melihat pernikahan cucunya. Demi menuruti keinginan kakeknya, Kang Tae Ha meminta Park Yeon Woo untuk menikah kontrak dengannya. Dari sana kisah bermula.

Dalam teaser yang telah dirilis, pertemuan pertama antara Kang Tae Ha, seorang konglomerat generasi ketiga dan Park Yeon Woo yang kebingungan yang tiba-tiba berada di lingkungan modern. “Saya ingat wajah ini,” kata Park Yeon Woo saat dia mencoba menyentuh wajah Kang Tae Ha.

Teaser ini mencapai puncaknya saat Park Yeon Woo mengucapkan perpisahan kepada Kang Tae Ha. “Selamat tinggal. Saya kembali ke Joseon." Ekspresi bingung Kang Tae Ha saat dia melihat kelakuan Park Yeon Woo di air dan berteriak minta tolong.

Segalanya berubah secara tak terduga ketika Park Yeon Woo diselamatkan Kang Tae Ha. Teaser tersebut diakhiri dengan pernyataan tekad Park Yeon Woo, “Aku akan melakukan semua yang aku bisa,” katanya sambil memeluk Kang Tae Ha.

