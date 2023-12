Daesung BIGBANG Bakal Comeback dengan Lagu Remake pada 18 Desember

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daesung BIGBANG akan comeback sebagai penyanyi solo. Dalam foto teaser yang diunggah di laman Instagram D-Label, tim khusus agensi R&D Company, lagu solonya yang aru akan dirilis pada Senin, 18 Desember 2023, pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Dalam foto itu menunjukkan Daesung mengenakan kemeja putih dan dasi abu-abu. Rambut kriwil khasnya ditata membingkai wajahnya. Dia tersenyum namun matanya tetap terpejam.

Lagu Flow lagu remake

Penampilannya yang sederhana seolah ingin memberikan energi yang menyenangkan bagi penggemar. Selain itu juga mendorong rasa penasaran terhadap lagu dan mungkin album solo yang akan dirilis setelah.

Sementara dalam keterangan unggahannya itu diketahui lagu solonya berjudul Flow. "Single spesial Daesung, Flow," tulis agensi itu.

Lagu yang akan dirilis melalui berbagai situs musik online pada pada 18 Desember, merupakan lagu remake. Sedangkan lagu aslinya dinyanyikan oleh Lee Han Cheol, yang dirilis pada tahun 2012.

Daesung tentu memberikan sensasi berbeda dalam single ini. Dia membawakan lirik yang menghibur dengan vokal yang hangat. Lagu versi Daesung ini pun diharapkan dapat menciptakan lagu penyembuhan akhir tahun.

Sebagai permulaan memulai karier musiknya kembali, Daesung baru-baru ini merilis OST Extraordinary President 3 yang berjudul When I Go to Nasung.

Agensi baru

Setelah meninggalkan YG Entertainment agensi sejak debut hingga 2022, pria berusia 34 tahun itu menandatangani kontrak eksklusif dengan R&D Company pada bulan April 2023. Demi mengakomodasi Daesung secara maksimal, agensi itu mendirikan label khusus yang dinamakan D Label.

Daesung debut pada 2006 bersama dengan grup K-Pop bernama BIGBANG. Anggota lainnya termasuk T.O.P, G-Dragon, Taeyang, Seungri dan Hyunseung. Dia merilis album solo pertama di Jepang bertajuk D'scover pada 2013. Setelah itu dia juga menggelar tur Jepang pertama.

Tahun berikutnya pria bernama asli Kang Dae Sung itu merilis dua album lagi D'solve dan Delight. Dia terakhir merilis album mini Jepang keduanya, bernama D-Day, dirilis secara bersamaan di Korea Selatan dan Jepang pada 12 April 2017.

ALLKOP | HANGKYUNG

