Agensi Bantah G-Dragon Pacaran dengan Runner Up Miss Korea Kim Go Eun

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Galaxy Corporation membantah rumor soal G-Dragon BIGBANG menjalin hubungan romantis dengan runner up Miss Korea 2022, Kim Go Eun. Agensi baru angkat bicara setelah 8 bulan sejak rumor itu pertama kali muncul.

“G-Dragon dan Kim Go Eun tidak menjalin hubungan romantis,” kata perwakilan Galaxy Corporation pada Ahad, 10 Maret 2024.

Ditegaskan bahwa G-Dragon dan Kim Go Eun memang saling mengenal, namun hanya sebatas teman saja. “Dia (Kim Go Eun) hanyalah seorang dongsaeng (teman lebih muda atau saudara) yang dia kenal, dan lingkaran pergaulannya tumpang tindih dengan lingkarannya," kata agensi.

Awal Rumor G-Dragon dan Kim Go Eun Pacaran

Pada Juli 2023 lalu, G-Dragon dan Kim Go Eun memicu rumor kencan ketika mereka terlihat menghadiri pertandingan sepak bola bersama di Osaka, Jepang. Rumor tersebut awalnya muncul di komunitas online dan media sosial Tiongkok, Weibo. Penggemar juga memperhatikan teman dan kenalan G-Dragon berinteraksi dengan Kim Go Eun di Instagram, sehingga memicu spekulasi yang berkembang bahwa keduanya pacaran.

“Kami memahami bahwa rumor ini berasal dari Tiongkok pada musim panas lalu dan kemudian mulai menyebar, namun setelah dicek, mereka tidak terlibat hubungan asmara," kata Galaxy Corporation.

Kim Go Eun memenangkan posisi ketiga atau 2nd runner up pada kontes kecantikan Miss Korea yang diselenggarakan pada 2022. Tahun ini, Kim Go Eun berusia 24 tahun secara internasional sehingga dia dengan G-Dragon memiliki jarak usia 12 tahun.

G-Dragon Keluar dari YG Entertainment

Beberapa waktu setelah rumor pacaran dan dibebaskan dari tuduhan terkait narkoba pada akhir tahun lalu, G-Dragon memutuskan keluar dari YG Entertainment setelah 17 tahun. Kini, G-Dragon resmi berada di bawah naungan Galaxy Corporation.

Kontrak G-Dragon dengan YG Entertainment berakhir pada Juni awal tahun ini. Pada saat itu, YG Entertainment membagikan kabar terbaru mengenai status kontraknya, menyatakan bahwa meskipun kontrak eksklusif mereka dengan G-Dragon telah berakhir, mereka berkolaborasi dengannya melalui kontrak terpisah untuk aktivitas lain seperti iklan dan banyak lagi.

