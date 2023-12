15 Drakor Seru untuk Ditonton Saat Natal dan Tahun Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Memasuki bulan Desember, berarti akan semakin dekat dengan Natal dan libur tahun baru. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu dengan lebih santai, maka menonton drama Korea atau drakor mungkin bisa menjadi salah satu pilihan kegiatan. Pasalnya, ada banyak drakor seru untuk ditonton saat Natal.

Deretan drama Korea ini memiliki nuansa musim dingin dan liburan. Dengan alur cerita yang ringan dan segar, serial asal Negeri Ginseng ini bisa menemani libur akhir tahun dengan lebih menarik. Selain itu, deretan drakor di bawah ini juga jauh dari cerita thriller yang menegangkan atau drama yang menguras air mata. Sebaliknya, Anda akan merasa lebih hangat karena cerita-cerita yang bertema kehidupan, cinta, dan keluarga. Melansir dari laman MyDramaList, berikut drakor seru untuk ditonton saat Natal.

1. Goblin

Drakor seru untuk ditonton saat Natal yang pertama adalah Goblin. Serial drama televisi ini bercerita tentang seorang jenderal militer terkuat di era Goryeo yang meninggal secara tragis. Namun, dia bangkit kembali sebagai Goblin dan hidup abadi selama 900 tahun. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang siswi SMA yang mengaku sebagai pengantin Goblin dan bisa mengakhiri kehidupan abadinya.

2. When the Weather Is Fine

Drama yang satu ini bercerita tentang penerimaan, penyembuhan, dan cinta di sebuah toko buku kecil di pedesaan. Dikisahkan, ada seorang perempuan bernama Hae Won yang merupakan pemain cello dan tinggal di pusat kota, Seoul. Namun, suatu hari dia memutuskan untuk pindah ke desa dan bertemu dengan Eun Seob, pemilik toko buku ‘Goodnight Bookstore’.

3. While You Were Sleeping

While You Were Sleeping /Asian Wiki

While You Were Sleeping mengangkat cerita tentang seorang perempuan bernama Nam Hong Ju yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan melalui mimpinya. Namun sayangnya, dia tidak memiliki kuasa untuk mengubah hasil akhir takdir. Suatu hari, seorang jaksa pemula dan adik laki-lakinya pindah menjadi tetangga Nam Hong Ju. Tanpa diduga, jaksa tersebut ternyata memiliki kemampuan yang sama dengan Hong Ju.

4. Crash Landing on You

Drama ini mengisahkan tentang seorang pewaris Korea Selatan bernama Yoon Se Ri yang mendarat di Korea Utara setelah mengalami kecelakaan paralayang. Dia kemudian bertemu perwira militer Korea Utara Ri Jung Hyuk yang setuju untuk membantunya kembali ke Korea Selatan.

5. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo

Drama Korea komedi Weightlifting Fairy Kim Bok Joo/Foto: Pinterest

Diceritakan, Kim Bok Joo adalah seorang atlet angkat besi yang mengejar mimpi untuk meraih medali emas. Namun, dia kemudian menemukan cinta pertamanya yang akan membuatnya goyah. Dia pun harus berjuang untuk tetap mengejar mimpinya tanpa harus kehilangan cintanya.

6. Romance Is a Bonus Book

Romance Is a Bonus Book mengambil kisah tentang seorang penulis sukses yang merupakan pemimpin redaksi termuda di sebuah perusahaan penerbitan. Suatu hari, dia bertemu dengan teman masa kecilnya yang pernah menjadi copywriter populer. Dia pun merekrut teman masa kecilnya itu, yang ternyata memiliki berbohong tentang latar belakangnya.

7. Doom at Your Service

Drama Korea yang satu ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Tak Dong Kyu yang bekerja sebagai editor web novel. Namun, dia tiba-tiba didiagnosis menderita kanker otak. Mengetahui hal itu, Dong Kyu pun mengutuk segalanya dan tanpa sengaja memanggil Myeol Mang, seorang Doom yang bisa mengabulkan permintaannya untuk sembuh. Tetapi, bayaran dari kesembuhannya itu ternyata tidak murah.

8. What’s Wrong with Secretary Kim

Drakor seru untuk ditonton saat Natal selanjutnya adalah What’s Wrong with Secretary Kim. Serial drama ini bercerita tentang seorang wakil presiden di sebuah perusahaan bernama Lee Young Joon yang sangat narsis. Dia memiliki sekretaris yang cerdas dan cekatan bernama Kim Mi So yang tiba-tiba ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Lee Young Joon pun berusaha untuk mempertahankan sekretarisnya itu dan tanpa diduga terlibat hubungan romantis dan lucu.

9. I’m Not a Robot

Drama ini mengisahkan tentang seorang pengusaha bernama Kim Min Kyu yang menderita alergi aneh, yakni “alergi manusia”. Dia pun tertarik dengan proyek robot bernama Aji-3 yang dibuat oleh tim robot Santa Maria. Namun, ketika robot pesanan Min Kyu diuji coba, robot tersebut mengalami kerusakan dibagian baterainya.. Hong Baek Gyun, pembuat robot, pun meminta bantuan Jo Ji Ah untuk berpura-pura menjadi robot pesanan Min Kyu, Aji-3.

10. My Liberation Notes

My Liberation Notes. Dok. JTBC.

My Liberation Notes mengangkat cerita tentang tiga orang bersaudara bernama Chang Hee, Mi Jung, dan Ki Jung yang ingin melarikan diri dari kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Suatu hari seorang pria misterius pindah ke lingkungan tempat tinggalnya dengan kepribadian yang suka menyendiri dan penuh rahasia. Mi Jung pun akhirnya mencoba untuk mendekati pria tersebut.

11. My Love from the Star

Drakor keluaran tahun 2013 ini masih menjadi salah satu favorit pencinta drama Korea. Dikisahkan, seorang alien bernama Do Min Joon mendarat di Bumi pada masa Dinasti Joseon, sekitar 400 tahun lalu. Setelah hidup lebih dari 400 tahun di bumi, dia akhirnya akan kembali ke planet tempat tinggalnya dalam waktu tiga bulan. Namun, di tengah persiapan kepergiannya, dia bertemu bintang Hallyu terbesar di Korea, Cheon Song Yi.

12. Dali and the Cocky Prince

Drama ini mengangkat kisah antara dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Moo Hak yang menjabat sebagai Managing Director Dondon F and B terkenal sombong dan hanya peduli dengan uang. Suatu hari, dia dipertemukan dengan Da Li, seseorang yang anggun dan merupakan anak konglomerat yang tiba-tiba bangkrut setelah kematian ayahnya. Mereka pun mulai bertemu sebagai kreditur dan debitur galeri seni.

13. Shopping King Louie

Serial komedi romantis yang satu ini bercerita tentang seorang shopaholic dan penerus kerajaan bisnis yang tiba-tiba menjadi tunawisma setelah menderita amnesia. Dia kemudian bertemu dengan seorang gadis desa bernama Go Bok Shil. Perjalanan cinta keduanya pun tidak mudah dengan perbedaan latar belakang yang signifikan.

14. The Smile Has Left Your Eyes

Ini adalah sebuah drama yang ceritanya berpusat pada perjalanan hidup seorang pria bernama Kim Moo Young yang bebas dan tidak dapat diprediksi. Namun, suatu hari dia dituduh menjadi tersangka pembunuhan seorang wanita di toko bir tempatnya bekerja. Hidupnya semakin berubah ketika bertemu dengan seorang desainer periklanan bernama Yoo Jin Kang. Dia adalah adik dari Yoo Jin Gook, detektif yang menangani kasus Kim Moo Young.

15. Secret Garden

Drama seru untuk ditonton saat Natal selanjutnya adalah Secret Garden. Drama ini menceritakan kisah Kim Joo Won, seorang CEO yang arogan, dan Gil Ra Im yang berprofesi sebagai stuntwoman sebuah film. Mereka bertemu setelah Joo Won salah mengira Ra Im sebagai artis Park Chae Rin. Hubungan keduanya pun dimulai dengan sebuah pertengkaran. Konflik semakin rumit ketika sebuah peristiwa menyebabkan mereka bertukar tubuh satu sama lain.

