Ika Natassa Akui Reza Rahadian Jadi Narasumber Riset Novel Heartbreak Motel

TEMPO.CO, Jakarta -- Penulis novel ternama Ika Natassa mengungkap proses kreatifnya dalam karya Heartbreak Motel. Ia mengaku bahwa aktor Reza Rahadian jadi salah satu narasumbernya saat riset novel terlaris yang kini akan diadaptasi menjadi film layar lebar oleh sutradara Angga Dwimas Sasongko.

Visinema Pictures Rabu, 6 Desember 2023 mengumumkan tiga pemeran utama peraih Piala Citra FFI yang akan membintangi Heartbreak Motel. Ada Laura Basuki, Reza Rahadian, dan Chicco Jerikho. Kepada Tempo saat ditemui di wilayah Jakarta Selatan, Ika menjelaskan pentingnya sosok Reza Rahadian dalam karyanya ini.

Reza Rahadian Jadi Narasumber Riset Heartbreak Motel

Karya ini dibuat berangkat dari pengalaman Ika sebagai penulis novel yang diangkat menjadi film. "Selama ini kan novelku alhamdulillah sudah banyak difilmkan. Terus selama proses syuting aku sering hadir, jadi aku melihat bagaimana Reza kerja. Kok jadi aktor dan aktris itu ternyata enggak segampang itu ya," ujarnya.

Ika Natassa bercerita bahwa ia menjadikan Reza sebagai salah satu narasumbernya untuk riset novel Heartbreak Motel. "Jadi waktu itu, aku pas risetnya ngobrol lama banget sama Reza sampai berjam-jam dan akhirnya jadi film ini," tuturnya mengenang kembali pembuatan novel ini saat pandemi.

Penulis novel best-seller itu juga membagikan momen tersebut di media sosialnya. "Saat aku riset untuk menulis novel #HeartbreakMotel, salah satu tempatku banyak bertanya adalah Reza. Kami diskusi berjam-jam tentang akting dalam proses membentuk karakter Ava dan Reza Malik," tulis Ika Natassa di Instagram pada Rabu, 6 Desember 2023.

Sejak Penulisan, Ika Natassa Tahu akan Diperankan Reza Rahadian

Ika juga melanjutkan bahwa dari awal menulis dulu, dia sudah tahu karakter Reza Malik jika difilmkan akan sangat menggegarkan di tangan seorang Reza Rahadian. "My favorite actor, my best friend, my Reza Malik," tulis Ika.



Ia mengaku bahwa sosok Reza Malik adalah karakter unik yang harus diperankan oleh seseorang yang punya kepribadian berbeda-beda. "Nama yang pertama muncul adalah Reza Rahadian. Kemudian, aku chat dia di Busan," kata Ika. Pemilihan aktor yang tak sembarangan membuatnya yakin film ini akan memberikan warna baru dalam genre romantis di Indonesia.

