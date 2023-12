Angga Dwimas Sasongko Garap Film Adaptasi Novel Karya Ika Nastassa, Penantian 16 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Novel laris karya terbaru Ika Natassa, Heartbreak Motel, menarik perhatian publik, termasuk Angga Dwimas Sasongko selaku sutradara sekaligus Founder & CEO rumah produksi Visinema Pictures. Novel tersebut akan diadaptasi menjadi film layar lebar dan disutradarai langsung olehnya. Adaptasi novel tersebut akan jadi proyek terbaru Angga.

"Heartbreak Motel merupakan novel Ika Natassa yang paling matang dan kaya secara visual. Secara isu dan karakterisasi juga sangat advanced,” kata Angga Dwimas Sasongko dalam pengumuman proyek film dan cast reveal Heartbreak Motel di Kantor Visinema Pictures, Jakarta Selatan pada Rabu, 6 Desember 2023.

Jajaran Pemeran Utama Heartbreak Motel

Bertabur bintang, jajaran pemain yang terlibat dalam film ini sudah tak diragukan lagi. Film Heartbreak Motel dibintangi oleh aktor dan aktris terbaik Indonesia dan pemenang Piala Citra FFI. Ada Laura Basuki sebagai Ava Alessandra, Reza Rahadian sebagai Reza Malik dan Chicco Jerikho sebagai Raga.

Ika Natassa Pilih Angga Dwimas Sasongko



Selaku penulis, Ika turut menyampaikan rasa bahagianya karena novel terlarisnya ini akan diangkat ke film layar lebar. Ia mengaku sebelumnya sudah banyak pihak yang ingin mengadaptasi novelnya, tapi akhirnya konsep visioner dari Angga Dwimas Sasongko dirasa paling tepat untuk menggarap film Heartbreak Motel.

(Ki-ka) Jajaran pemain dan sineas bersama penulis Heartbreak Motel, Angga Dwimas Sasongko, Chicco Jerikho, Laura Basuki, Ika Natassa, Reza Rahadian, dan Alim Sudio dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Intan Setiawanty.

“Senang sekali, apalagi digarap langsung oleh Angga Dwimas Sasongko yang sudah memiliki banyak karya film yang bagus. Salah satu hal yang paling bikin aku excited sama film ini adalah dari segi pendekatan storytelling itu akan sangat jauh berbeda dari film-film adaptasi novelku sebelumnya, film ini memberi warna baru bagi film romance Indonesia,” kata Ika Natassa.

Penantian 16 Tahun Angga Dwimas Sasongko

Angga mengaku bahwa harapannya untuk mengadaptasi novel Ika menjadi film sudah ada sejak 16 tahun lalu. "Aku baca buku Ika Natassa dari yang pertama banget, dan langsung mau kuangkat jadi film. Setelah nunggu 16 tahun, akhirnya Visinema bisa mengadaptasi novel Ika yang terlaris, Heartbreak Motel,” tuturnya.

Heartbreak Motel persembahan Visinema akan hadir sebagai film drama romantis yang menyajikan alur cerita penuh rahasia dan mampu memainkan emosi penonton. Heartbreak Motel dijadwalkan akan mulai proses syuting pada Januari 2024.

