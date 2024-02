Ayah Hailey Bieber Minta Doa untuk Justin Bieber dan Putrinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ayah Hailey Bieber, Stephen Baldwin tiba-tiba membuat para penggemar khawatir setelah mengunggah pesan yang meminta doa untuk putrinya dan suaminya, Justin Bieber. Aktor 57 tahun itu membagikan ulang unggahan Victor Marx yang menampilkan video Justin Bieber bermain gitar dan menyanyikan lagu I Could Sing of Your Love Forever dari Hillsong Worship.

“Umat Kristiani, tolong ketika Anda memikirkan Justin dan Hailey, luangkan waktu sejenak untuk memanjatkan sedikit doa agar mereka mendapatkan kebijaksanaan, perlindungan dan mendekatkan diri kepada Tuhan," tulis Victor Marx yang merupakan pendiri All Things Possible Ministries, di Instagram pada Senin, 26 Februari 2024.

Dalam keterangannya, Victor Marx mengatakan bahwa istrinya, Eileen Marx, dan ibu Hailey Bieber, Kennya Baldwin, sering berdoa bersama untuk putri dan menantunya. Melansir dari situs resminya, All Things Possible Ministries merupakan organisasi non profit yang hadir untuk mengidentifikasi, menginterupsi, dan memulihkan mereka yang terkena dampak trauma melalui hubungan dengan Yesus Kristus dan bantuan nyata.

“Ada tantangan khusus yang dihadapi oleh orang-orang dengan posisi visibilitas tinggi dan musuh tidak ingin mereka mendekat kepada Yesus,” tulisnya. "Seringkali, terlepas dari hal-hal materi atau penghargaan, mereka sering menghadapi peperangan rohani yang intens dan berusaha menghancurkan iman, pernikahan, dan kehidupan mereka secara umum. Jadi terima kasih.”

Penggemar Khawatir dengan Pernikahan Justin Bieber dan Hailey Bieber

Meskipun Stephen Baldwin mengunggah ulang pesan tersebut ke Instagram Story pribadinya, dia tidak memberikan konteks tambahan apa pun tentang apa yang dialami Hailey dan Justin Bieber, pasangan yang menikah pada September 2018.

Namun, para penggemar menjadi khawatir dengan rumah tangga Justin Bieber dan Hailey, sehingga mereka mulai menulis doa di bagian komentar postingan Victor. “Saya telah berdoa agar Justin menerima panggilan dalam hidupnya. Karunia dan platformnya bisa menjangkau jutaan orang demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus,” tulis salah satu netizen.

Justin Bieber dan Hailey Bieber merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-5 pada Rabu, 13 September 2023. Justin Bieber mengunggah beberapa foto romantis dengan Hailey Bieber di Instagram. "Untuk yang paling berharga, sayangku. 5 tahun. Kamu telah memikat hatiku. Aku tahu dari lubuk jiwaku hingga ke tulang-tulangku bahwa perjalanan bersamamu ini hanya akan melampaui ekspektasi terliar kita," tulis Justin Bieber

