Justin Bieber Diduga Sakit? Ini Update Setelah Ayah Hailey Baldwin Minta Doa Fans Buat Putri dan Bieber

TEMPO.CO, Jakarta - Stephen Baldwin, ayah Hailey Bieber, menimbulkan kekhawatiran di antara penggemar setelah mengunggah pesan meminta doa untuk putrinya dan menantunya, Justin Bieber.

Baldwin, aktor berusia 57 tahun tersebut membagikan ulang unggahan Victor Marx yang menampilkan video Justin Bieber bermain gitar dan menyanyikan lagu I Could Sing of Your Love Forever dari Hillsong Worship.

Victor Marx, pendiri All Things Possible Ministries, menulis di Instagram pada Senin, 26 Februari 2024, meminta umat Kristen untuk berdoa agar Justin dan Hailey mendapatkan kebijaksanaan, perlindungan, dan kedekatan dengan Tuhan. Dia juga mengungkapkan bahwa istrinya, Eileen Marx, dan ibu Hailey, Kennya Baldwin, sering berdoa bersama untuk kedua pasangan itu.

Menurut keterangan Victor Marx, All Things Possible Ministries adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membantu mereka yang mengalami trauma melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Dia juga menyoroti tantangan khusus yang dihadapi oleh orang-orang dengan visibilitas tinggi, serta perjuangan mereka dalam menghadapi peperangan rohani.

Para penggemar menjadi cemas tentang hubungan Justin Bieber dan Hailey Bieber setelah Stephen Baldwin mengunggah ulang pesan tersebut ke Instagram Story pribadinya tanpa memberikan konteks tambahan tentang keadaan pasangan yang menikah pada September 2018.

Terkait dengan pernikahan Justin Bieber dan Hailey Bieber, para penggemar mulai mengungkapkan kekhawatiran mereka di komentar postingan Victor Marx. Salah satu netizen menulis, "Saya telah berdoa agar Justin mendapatkan panggilan dalam hidupnya. Saya berharap karunia dan platformnya dapat mempengaruhi jutaan orang demi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus."

Justin Bieber dan Hailey Bieber merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima pada Rabu, 13 September 2023. Justin Bieber berbagi beberapa foto romantis dengan Hailey di Instagram, menulis, "Untuk yang paling berharga, sayangku. Sudah 5 tahun. Kamu telah menawan hatiku. Aku yakin bahwa perjalanan bersamamu akan melampaui semua harapan kita."

Justin Bieber Terkena Penyakit?

Pada 10 Juni 2022, Justin Bieber memposting video di Instagram untuk menceritakan pengalamannya mengalami 'kelumpuhan total' di sisi kanan wajahnya akibat sindrom Ramsay Hunt, yang menyerang saraf telinga dan wajahnya. Dalam video tersebut, Bieber menjelaskan gejala yang dialaminya, termasuk ketidakmampuan mata kanannya untuk berkedip dan wajah yang lumpuh. Pembatalan konsernya disebabkan oleh masalah kesehatan fisik yang serius, sehingga Bieber memilih untuk beristirahat demi pemulihan.

Pada Rabu, 28 Februari 2024, Justin Bieber dan Hailey terlihat menghadiri kebaktian larut malam di Gereja Churchome di Los Angeles, seperti dilaporkan oleh People pada Jumat, 1 Maret 2024. Kehadiran mereka terlihat khusyuk, dengan Bieber mengenakan syal hitam dan Hailey memilih sweter kuning neon serta celana jins.

Sindrom Ramsay Hunt, juga dikenal sebagai herpes zoster oticus, adalah kondisi langka yang disebabkan oleh infeksi virus varicella-zoster, yang sama dengan virus penyebab cacar air dan herpes zoster.

Gejalanya meliputi rasa sakit di telinga dan wajah, ruam berbentuk lepuhan di telinga dan lidah, serta kehilangan pendengaran dan kelumpuhan wajah. Pengobatan meliputi antiviral, kortikosteroid, dan obat penghilang rasa sakit, namun penyembuhan sering memakan waktu, dan komplikasi jangka panjang seperti gangguan pendengaran permanen atau nyeri kronis dapat terjadi. Diagnosis dan perawatan dini penting untuk mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius.

