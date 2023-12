Dibintangi V BTS, Video Klip IU Digarap Sutradara Concrete Utopia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, IU bekerja sama dengan sutradara film Concrete Utopia, Um Tae Hwa, untuk menggarap video klip terbarunya. Sebelumnya, IU juga telah menggandeng V BTS sebagai model video klip mendatangnya itu.

Kabar ini didapat dari orang dalam industri yang menyatakan bahwa sutradara Um Tae Hwa dari film Concrete Utopia mengarahkan video musik comeback IU yang dibintangi oleh V BTS.

“Sutradara Um Tae Hwa dari film Concrete Utopia bertanggung jawab atas penyutradaraan, dan mereka menyelesaikan syuting.” kata agensi IU, EDAM Entertainment pada Kamis, 7 Desember 2023. “IU saat ini sedang sibuk menyelesaikan syuting untuk You Have Done Well (judul literal, ditulis dalam dialek Jeju)."



Um Tae Hwa sendiri baru saja memenangkan Best Director atau Sutradara Terbaik untuk film Concrete Utopia di Blue Dragon Film Awards ke-44 pada Jumat, 24 November 2023. Concrete Utopia juga terpilih akan mewakili film Korea dalam kategori Film Fitur Internasional di Academy Awards ke-96. Film ini dibintangi oleh Lee Byung Hun dan Park Seo Joon.

V BTS Jadi Model Video Klip IU

Pada Selas, 5 Desember 2023, dilaporkan bahwa IU telah menyelesaikan syuting video musik mendatangnya dengan V BTS sebelum wajib militernya yang akan datang. EDAM Entertainment juga mengatakan bahwa album baru IU sedang dipersiapkan dengan tujuan dirilis pada paruh pertama tahun depan.

Sebagai informasi, perilisan album terakhir IU adalah EP Pieces pada Desember 2021.

IU dan sutradara Um Tae Hwa sebelumnya bekerja sama dalam produksi video untuk konser peringatan 10 tahun IU pada 2018. Saat itu, sutradara Um Tae Hwa mengungkapkan bahwa IU menyarankan mereka bekerja sama setelah menonton filmnya Forest.

Ini juga menandai kolaborasi kedua IU dengan anggota BTS setelah usaha sukses sebelumnya dengan SUGA pada lagu seperti Eight dan People Part 2 milik SUGA.

Di tahun 2023 ini IU menggelar konser solo The Golden Hour: Under the Orange Sun pada 17 dan 18 September di Jamsil Olympic Stadium, Korea Selatan. Dia menjadi penyanyi wanita korea pertama yang menggelar konser di stadion terbesa di negeri Gingseng itu.

