Drama Marry My Husband Tayang Mulai 1 Januari 2024 di Prime Video

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Marry My Husband akan tayang di Prime Video mulai Senin, 1 Januari 2024. Setiap episode baru akan dirilis setiap minggu, hari Senin dan Selasa.

Marry My Husband merupakan drama Korea tvN dan Amazon Original yang diproduksi oleh Studio Dragon, anak perusahaan CJ ENM. Selain di Indonesia, drama ini juga akan tayang di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia, kecuali Korea Selatan dan Tiongkok.

Sinopsis Marry My Husband

Diadaptasi dari web novel, Marry My Husband menceritakan kisah balas dendam seorang wanita yang sedang sakit keras yang menyaksikan perselingkuhan antara suami dengan sahabatnya. Sang ratu komedi romantis ternama Park Min Young, memerankan karakter protagonis yang dikhianati, Kang Ji Won. Setelah mengetahui perselingkuhan sahabatnya Jung Su Min (Song Ha Yoon) dan suaminya Park Min Hwan (Lee Yi Kyung), Min Hwan pun membunuh Ji Won. Dalam sebuah kejadian yang tidak terduga, Ji Won kembali ke sepuluh tahun yang lalu dan bertekad untuk mengatur ulang takdirnya dibantu oleh rekan kerjanya Yoo Ji Hyuk (Na In Woo).

Kang Ji Won adalah seorang wanita biasa yang menghadapi tantangan hidup sehari-hari di rumah dan tempat kerjanya. Meski telah banyak berkorban demi mengurus sang suami yang tidak kompeten dan menghadapi mertua yang sering memarahinya, kebaikan Ji Won justru kerap dimanfaatkan.

Park Min Young dalam drama Marry My Husband. Foto: Instagram/@tvn_drama

Sang suami yang menjadi satu-satunya keluarga Ji Won dan sahabatnya sendiri ternyata mengkhianatinya. Tidak hanya menemukan kenyataan yang menyakitkan ini, Ji Won juga harus berjuang melawan kanker. Untungnya, Ji Won mendapat kesempatan kedua dalam hidup dan bertekad untuk membebankan nasib malangnya kepada kedua pengkhianat dalam hidupnya.

Dalam foto-foto yang dirilis oleh tvN pada Kamis, 23 November 2023, Park Min Young terlihat sangat jauh berbeda, terutama tubuhnya yang sangat kurus ketika memerankan Kang Ji Won. Park Min Young mengenakan setelan baju pasien rumah sakit dan topi kupluk dengan wajah yang pucat. Menurut informasi yang dituliskan, bintang What's Wrong with Secretary Kim itu harus menurunkan berat badan menjadi 37 kilogram demi peran tersebut.

"Park Min Young berusaha keras dalam banyak cara untuk mengekspresikan latar pasien kanker secara realistis. Semua orang di lokasi syuting terkejut," kata perwakilan tim produksi, dikutip dari My Daily, Kamis, 23 November 2023.

