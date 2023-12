The Glory, Moving, Ransom dan Mask Girl Masuk Nominasi Critics Choice Awards

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Empat drama Korea menjadi nominasi The Critics Choice award ke-29 untuk kategori Best Foreign Language Series. Drama tersebut adalah The Glory, Ransom, Mask Girl dan Moving.

Pengumuman nominasi Critic's Choice Awards ke-29 diungkapkan pada Rabu 6 Desember 2023 waktu setempat. Sedangkan acara penghargaan akan digelar pada 14 Januari 2024.

Sebelumnya, drama Extraordinary Attorney Woo yang dibintangi Park Eun Bin dinominasikan dalam edisi ke 28 penghargaan tersebut. Tahun sebelumnya, atau edisi k-27 penghargaan itu dimenangkan oleh drama Squid Game. Lee Jung Jae yang menerima penghargaan di atas panggung. Dia juga mendapatkan Penghargaan Aktor Terbaik dalam kategori serial drama.

Resensi singkat kempat drama tersebut

The Glory bercerita tentang wanita yang jiwanya hancur akibat kekerasan di masa kecilnya. Kemudian dia mempersiapkan balas dendam kepada orang-orang menyakitnya. dengan hati-hati, dan tentang mereka yang jatuh ke dalam pusaran.

Serial Netflix ini ditonton sebanyak lebih dari 124,46 juta jam penayangan dalam tiga hari setelah bagian kedua drama itu tayang. Drama ini menempati peringkat pertama dalam kategori 10 TV TOP Global Netflix (non-Inggris), serta peringkat pertama secara keseluruhan dalam kategori TV berbahasa Inggris, non-Inggris, dan film. dan peringkat pertama di Korea.

Mask Girl adalah serial Netflix yang menggambarkan kehidupan Kim Mom Mi yag Dia menutupi penampilannya dengan masker untuk mencari kekasih seorang pekerja kantoran biasa.

Sementara drama Korea Ransom merupakan remake dari film Korea tahun 2015. Ceritanya tentang perdagangan organ tubuh manusia serta belanda yang melanda. Drama disutradarai oleh Jeon Woo Sung dengan penulis Choi Byung Yoon dan Kwak Jae Min.

Sedangkan Moving mengisahkan tentang sekelompok agen rahasia dari Korea Selatan yang bekerja untuk melindungi keluarga mereka yang memiliki kekuatan super dari ancaman dan eksploitasi lembaga pemerintah.

Ini adalah tahun ketiga drama Korea dinominasikan dalam Critics Choice award untuk kategori Best Foreign Language Series. Sebab itu ada ekspektasi yang tinggi apakah konten Korea akan mampu memberikan penghargaan selama tiga tahun berturut-turut.

