Ardhito Pramono Antusias Kembali Berakting di Film 13 Bom di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sekaligus musisi, Ardhito Pramono kembali ke dunia akting di tahun ini setelah dua tahun absen bermain film. Ardhito akan menyapa pecinta sinema Tanah Air lewat film action terbaru garapan Angga Dwimas Sasongko dari Visinema Pictures, yakni 13 Bom di Jakarta.

Ardhito pun mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali berkarier di industri perfilman. Apalagi bisa bermain film genre action yang sebelumnya sempat dinanti-nanti oleh penyanyi yang satu ini.

"Excited banget! Sebenernya gue sempet beberapa kali sebelum ada tawaran 13 Bom di Jakarta ini, ditawarin untuk main film. Tapi karena waktu itu yang nawarin gue Mas Angga (sutradara 13 Bom di Jakarta), gue langsung oke," kata Ardhito dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Rabu, 20 Desember 2023.

Ardhito Pramono Kembali Bermain di Film Garapan Angga Dwimas Sasongko

Ardhito pun menerima tawaran film laga ini karena mengaku sudah klop dengan satu sutradara, yaitu Angga Dwimas Sasongko. Ia mengaku sudah mengetahui keinginan Angga dan belum bisa move on dari karya-karyanya hingga akhirnya mau kembali terlibat di film ini.

Sebelumnya, Ardhito pernah memerankan karakter utama dalam film Story of Kale: When Someone's in Love yang juga digarap oleh Angga. Film drama romantis itu tayang pada 23 Oktober 2020. Story of Kale merupakan sempalan dari Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTHI.

13 Bom di Jakarta. Foto: Visinema Pictures

Didukung oleh Keluarga Besar

Ardhito juga bersyukur mendapat dukungan penuh dari keluarga besarnya untuk kembali ke dunia perfilman. Antusiasmenya berkarier di dunia peran disambut positif ibunya. “Pas di tengah syuting, nyokap nanya 'lagi syuting apa sih?' 'Film action’ kata gue gitu. Wah nyokap seneng banget. Gue dapat full support dari keluarga,” tutur pelantun lagu Bitterlove ini.

Sempat Ragu, Ardhito Pramono Didukung oleh Jajaran Pemain

Meski demikian, Ardhito awalnya sempat ragu apakah bisa bermain film aksi di proyek barunya ini. Ia memerankan karakter William, sosok anak muda yang mahir di bidang teknologi dan mendirikan perusahaan mata uang digital berbentuk kripto. Namun pria kelahiran 22 Mei 1995 tersebut merasa beruntung karena dibantu oleh jajaran pemain 13 Bom di Jakarta.

“Jadi gue excited sekaligus merasa tertantang banget karena gue udah jarang dan bisa dibilang hampir enggak pernah akting lagi. Takut enggak bisa memerankan peran itu. Tapi berkat bantuan Mas Rosa (Rukman Rosadi) dan teman-teman cast di film ini, alhamdulillah berjalan lancar,” ujar Ardhito.

Dalam film 13 Bom di Jakarta, Ardhito Pramono akan menunjukkan kemampuan aktinya dengan beradu peran bersama Chicco Kurniawan, Lutesha, Rio Dewanto, Rukman Rosadi, Ganindra Bimo, Putri Ayudya dan lainnya. Penampilan comeback akting Ardhito Pramono lewat film 13 Bom di Jakarta bisa disaksikan di seluruh bioskop pada 28 Desember 2023.

