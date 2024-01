Film 13 Bom di Jakarta Dapat Pujian, Disaksikan Lebih dari 500 Ribu Penonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film 13 Bom di Jakarta telah disaksikan lebih dari 500 ribu penonton sejak tayang serentak di bioskop Tanah Air pada 28 Desember 2023. Film besutan sutradara Angga Dwimas Sasongko ini mengisahkan tentang kondisi kota metropolitan, Jakarta, yang mencekam usai serangan serta ancaman teror dari sekelompok teroris.

Tak main-main, ancaman itu berupa 13 bom yang akan diledakkan di tempat umum setiap 8 jam sekali. Skenario ini pun membuat penonton roller coaster akan ketegangan dari adegan aksi dan teror yang tak terduga.

Ucapan Syukur dari Ardhito Pramono

Berperan sebagai William dalam film 13 Bom di Jakarta, penyanyi sekaligus aktor Ardhito Pramono turut mengucap terima kasihnya kepada para penonton yang telah menyaksikan film aksi terbarunya itu.

“Terima kasih semuanya yang sudah menonton film 13 Bom di Jakarta. Kami para pemain, sutradara, penulis dan semua yang terlibat di film ini benar-benar semangat dan put our heart and soul into it. Ayo ajakin temen-temennya nonton lagi, dan yang sudah nonton jangan spoiler ya,” kata Ardhito Pramono dari siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 3 Januari 2024.

Apresiasi dan Pujian dari Selebritas Tanah Air

Film ini disebut sebagai film laga atau aksi terbesar di Indonesia tahun ini. Film produksi Visinema Pictures itu dibuat dengan setting yang realistis, adegan aksi baku tembak, car chase, perkelahian hingga ledakan besar dengan practical effect, sukses bikin penonton tegang dari awal hingga akhir.

Jajaran figur publik seperti selebritas dan aktor Tanah Air yang telah menonton 13 Bom di Jakarta di bioskop pun memberi apresiasi hingga pujian. “Benar-benar menegangkan. Pas nonton, kita juga gelisah untuk nungguin what’s next (adegannya). Very much a roller coaster ride,” ujar aktor Arifin Putra.

Ditambah lagi, film yang terinspirasi dari kisah nyata ini juga menampilkan kedalaman cerita dan sarat akan pesan moral yang menarik simpati penonton. “Aku suka banget sama alur ceritanya. Terus, ada juga plot twist yang bikin aku kaget banget. Semua penonton (di studio) tepuk tangan,” kata aktris Aurelie Moeremans.

Film Bergenre Aksi Spionase yang Segar

Setelah sukses mengeksplor genre heist dalam film sebelumnya, Mencuri Raden Saleh, Angga Dwimas Sasongko dinilai memberikan tontonan segar pada sinema Indonesia. Dia mampu mengusung genre aksi spionase dalam film 13 Bom di Jakarta dan membuat para penonton puas dengan film aksi yang satu ini.

"Film ini, menurut gue, lebih bagus dari Mencuri Raden Saleh. Jadi, yang katanya film action Indonesia terbesar tahun ini, gue sih approve, ya,” ucap aktris Aghniny Haque.

Kualitas akting dari Rio Dewanto, Ganindra Bimo, Putri Ayudya, Lutesha, Chicco Kurniawan, Ardhito Pramono, Rukman Rosadi pun tidak diragukan lagi. Keseruan aksi dalam cerita yang mencekam dalam 13 Bom di Jakarta saat ini sedang tayang di bioskop Indonesia.

