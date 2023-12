Kwon Yuri Menapaki Usia 34 Tahun, Berikut Drakor dan Film yang Dilakoni Anggota Girls' Generation

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kwon Yuri genap berusia 34 tahun tepat hari ini, 5 Desember 2023. Kwon Yuri merupakan salah satu personil idol grup Korea Selatan, Girls' Generation atau SNSD.

Kwon Yuri dulunya berkarir sebagai main dancer, lead rapper, sekaligus sub vocalist di Girls' Generation.

Awal Perjalanan Kwon Yuri

Kwon Yuri lahir pada 5 Desember 1989 di Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan. Kwon Yuri berada di bawah naungan agensi SM Entertainment dan memulai karirnya di Girls' Generation pada 2007 silam.

Awalnya, tahun 2001 ketika Yuri berusia 13 tahun, dirinya memberanikan diri untuk mengikuti audisi di SM Entertainment Casting System dan berhasil memenangkan peringkat kedua pada 2001 SM Youth Best Dancer Contest. Karirnya dimulai saat itu dengan Yuri menjadi salah satu trainee di SM Entertainment selama 5 tahun 11 bulan

Setahun setelah dirinya debut bersama SNSD, Yuri mendapatkan peran kecil-kecilan di beberapa acara televisi seperti sitkom Unstoppable Marriage tayangan KBS2. Yuri bersama Sooyoung SNSD berperan sebagai siswa SMA. Selain itu, Yuri dan Sooyoung SNSD juga mendapatkan kesempatan untuk menyanyikan OST berjudul Kkok! untuk serial televisi Working Mom.

Lalu tahun 2009, Yuri SNSD dipilih sebagai MC bersama Tiffany untuk acara musik Show! Music Core yang tayang di channel MBC.

Dilansir dari laman My Drama List, Kwon Yuri juga pernah menjadi MC The Rallysit di SBS dan Maps Olive TV bersama aktris Choi Kang Hee. Tahun 2013, tepatnya ketika SNSD comeback dengan album I Got A Boy. Bahkan, Yuri juga menulis lirik untuk lagu Baby Maybe dan XYZ.

Lee Kwang Soo, Yu Jae Seok, dan Kwon Yuri membintangi THE ZONE: Survival Mission. Dok. Disney+ Hotstar.

Selain itu, Yuri SNSD bersama Hyoyeon pernah tampil di survival show Dancing 9 yang tayang di saluran Mnet. Saat show tersebut, Yuri menjadi Master Dance K-Pop. Karirnya menjadi aktris juga memberi Yuri kesempatan berperan sebagai pemeran utama dalam film No Breathing.

Film tersebut secara keseluruhan menceritakan tentang perenang dan juga turut diperankan oleh Lee Jong Suk dan Seo In Guk. Tidak hanya menjadi pemerannya saja, tetapi Yuri juga turut menyanyikan OST untuk film tersebut dengan judul Bling Star dan Twinkle Twinkle.

Karirnya sebagai aktris membawa Kwon Yuri melebarkan sayapnya hingga mendapat penghargaan dari SBS Drama Awards 2012 untuk kategori New Star Award. Bahkan, pada 2019 dirinya dilirik sutradara asal Perancis, Ivan Calberac untuk memerankan sebuah teater yang diadaptasi dari drama Prancis dengan judul Grandpa Henry And Me (L’Étudiante et Monsieur Henri).

Deretan Drakor pernah dibintangi Kwon Yuri

- Parole Officer, Lee Han Shin (2024) sebagai Ahn Seo Yoon

- Good Job (2022) sebagai Don Se Ra

- Racket Boys (2021) sebagai Im Seo Hyun

- Bossam: Steal The Fate (2021) sebagai Soo Kyung

- Break Up Probation, A Week (2021) sebagai Park Ga Ram

- The Sound of Your Heart: Reboot Season 2 (2018) sebagai Choi Ae Bong

- Dae Jang Geum is Watching (2018) sebagai Bok Seung Ah

- Defendant (2017) sebagai Seo Eun Hye

- Go Ho’s Starry Night (2016) sebagai Go Ho

- Local Hero (2016) sebagai Bae Jung Yun

- Kill Me, Heal Me (2015)

- Fashion King (2012) sebagai Choi Anna

- Unstoppable Marriage (2007)

Filmografi Kwon Yuri

- Dolphin (2023) sebagai Na Yeong

- Breakup Probation, A Week (2020) sebagai Park Ga Ram

- SMTOWN The Stage (2015)

- No Breathing (2013) sebagai Jung Eun

- I AM (2012)

- Attack on The Pin-Up Boys (2007)

