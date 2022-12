Hari Ini Ulang Tahun Berusia 33, Simak Profil Kwon Yuri Girls' Generation

TEMPO.CO, Jakarta - Kwon Yu-ri atau Kwon Yuri anggota grup SNSD atau Girls' Generation di Korea Selatan. Yuri sebagai penari sekaligus rapper utama. Mengutip National Today, Yuri lahir pada 5 Desember 1989. Kini ia berusia 33 tahun.

Mula karier Kwon Yuri

Pada 2001 atau saat berusia 12 tahun, Yuri sempat mengikuti kontes menari yang diadakan agensi SM Entertainment. Ia mendapat penghargaan Penari Terbaik kategori usia muda. Pada tahun yang sama, Yuri mengikuti pemilihan dan diterima oleh SM Entertainment sebagai anak didik atau trainee. Ia debut sebagai anggota grup Girls' Generation, pada 5 Agustus 2007.

Merujuk Fandom's K-pop Wiki, lagu debut Yuri sebagai grup adalah Into the New World. Berkat lagu itu, Girls' Generation mendapat nominasi dari Mnet Asian Music Award sebagai Best New Female Group.

Meskipun telah debut sebagai artis, Yuri diketahui tetap menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah NeungGok, lulus pada 2008. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Chung-Ang bersama salah satu anggota Girls' Generation lainnya, Sooyoung. Yuri menerima gelar akademis di bidang teater dan film.

Karya dan prestasi Kwon Yuri

Bersama Girls' Generation, Yuri dikenal publik lewat berbagai lagu populer, seperti Gee, I Got a Boy, dan The Boys. Koreografi dalam lagu Gee berhasil memenangkan penghargaan Best Dance Performance dari Mnet Asian Music Awards pada 2009.

Lagu I Got a Boy meraih penghargaan Video of the Year dari Music Awards pada 2013. The Boys berhasil menjadi Song of the Year versi Mnet Asian Music Awards dan Golden Disc Awards pada tahun yang sama, 2012.

Yuri juga berkarier di bidang seni peran. Pada 2007, ia sempat membintangi film Attack on the Pin-Up Boys bersama grup Super Junior yang juga di bawah naungan SM Entertainment.

Pada 2012, Yuri mendapatkan peran utama dalam drama Korea Fashion King. Yuri dianugerahi sebagai Perempuan Terpopuler di Televisi oleh Baeksang Arts Awards pada 2013. Yuri kembali berperan sebagai tokoh utama dalam film No Breathing. Film ini sukses mengantarkannya sebagai Aktris Terpopuler di Film oleh Baeksang Arts Awards pada 2014.

Sebagai anggota Girls' Generation, karya Yuri terakhir album berjudul Forever 1 yang rilis pada 5 Agustus 2022. Lagu ini dirilis setelah Girls' Generation hiatus sekitar 5 tahun. Yuri juga terlibat dalam drama romantis berjudul Good Job yang tayang pertama kali pada 24 Agustus 2022.

