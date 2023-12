Dari Mantan Menuju Pelaminan, Hanggini dan Luthfi Akhirnya Menikah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari pasangan selebritas aktris dan penyanyi, Hanggini Purinda Retto dengan kekasihnya, aktor dan penyanyi Luthfi Aulia pada Sabtu, 2 Desember 2023. Sepasang kekasih ini akhirnya mengucap janji setia sebagai suami-istri dalam acara yang diselenggarakan di Habitate Jakarta.

Momen tersebut diunggah oleh Hanggini yang kerap disapa Jeha dan Luthfi ke media sosial mereka masing-masing. Keduanya tampak mengungkapkan rasa bahagia di hari spesial itu dalam unggahan yang serasi untuk membagikan foto-foto pernikahan mereka.

"What a dream to finally be able to call you my wife. My end game," tulis Luthfi di Instagram @luthfiaulia. Sementara Hanggini juga menulis keterangan yang mirip usai sah menikah dengan sang pujaan hati. "What a dream to finally be able to call you my Husband. My forever love," tulisnya.

Keduanya menikah dalam busana adat Minangkabau berwarna merah gelap , bersanding bahagia sebagai pasangan pengantin. Hanggini dan Luthfi Aulia terlihat tersenyum bahagia dalam unggahan yang menunjukkan rangkaian proses pernikahan mereka.

Pernikahan yang Mengejutkan Publik

Tak sedikit yang mengaku kaget mendengar pernikahan Hanggini dan Luthfi. Publik pun tak menyangka keduanya akan menikah secepat ini. Sebelum momen bahagia pernikahan terungkap, Luthfi mengejutkan netizen unggah video saat melamar Hanggini pada Sabtu pagi, sebelum menikah. Tapi, ternyata, momen lamaran tersebut berlangsung di depan Jewel Changi Singapura pada Juli 2023.

Dalam hitungan jam, dari lamaran, tiba-tiba Luthfi dan Hanggini memamerkan foto sah jadi suami istri. Hal ini membuat netizen dan sahabat heboh mengetahui kabar bahagia itu. Ucapan selamat dari rekan sesama artis turut meramaikan unggahan mereka.

Prilly Latuconsina dan Dara Arafah turut memberikan ucapan selamat kepada Hanggini dan Luthfi. "AKHIRNYAAAAAAAA," tulis Prilly Latuconsina. "Happy for you guys!! Semoga sakinah mawaddah warohmah," tulis Dara Arafah ikut mendoakan pernikahan keduanya.

Sempat Putus Nyambung

Hanggini dan Luthfi memang sudah cukup lama menjalin kisah asmara. Sebelumnya mereka berpacaran sejak 2016. Para penggemar melihat keduanya sebagai pasangan serasi. Meski begitu, kisah cinta mereka tak selalu berjalan mulus.

Kisah couple goals mereka sempat terhenti saat keduanya dikabarkan putus pada 2020. Saat itu Hanggini sempat berpacaran dengan Junior Roberts. Sempat berada di zona mantan, nyatanya mereka tak bisa benar-benar berpisah dan akhirnya balikan di 2022. Kabar tersebut membuat para penggemar senang karena kapal yang satu ini kembali berlayar.

Kisah putus nyambung pun berujung manis dengan sebuah pernikahan usai kembali menjalin asmara selama 2 tahun. Sudah saling mengenal sejak lama, pernikahan ini menjadi awal baru bagi Hanggini dan Luthfi untuk saling memahami satu sama lain.

Selamat untuk Hanggini dan Luthfi Aulia!

