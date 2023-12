Konser Noah Ngaret Sejam, Netizen: Karena Ada ...

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band Noah menggelar konser terakhirnya sebelum hiatus, bertajuk The Great Journey of Noah #TheFinalShow A Time To Remember. Konser yang berlangsung di Beach City International Stadiun, Ancol pada Ahad, 3 Desember 2023 itu dihadiri banyak penggemar yang tak mau ketinggalan melihat penampilan terakhir Ariel dan kawan-kawan.

Jadi konser pamungkas yang menandai perjalanan musik band legendaris itu selama 2 dekade, maka tak heran bila konser Noah tersebut juga dihadiri para pesohor. Dari Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Celine Evangelista, bahkan Presiden Jokowi dan istrinya, Iriana Jokowi juga ikut menyaksikan konser tersebut.

Fans mengeluh konser Ngaret Sejam

Dari beberapa unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok beberapa penggemar mengeluh, karena konsernya terlambat hingga hampir dua jam. Semula konser dijadwalkan pukul 20.00, tapi baru dimulai pukul 21.00.

Pemilik akun TikTok @am***** menceritakan kronologi kekacauan konser tersebut. Pintu masuk lokasi konser seharusnya dibuka mulai 19.00. Namun hingga pukul 19.36 masih banyak penonton yang belum masuk ke dalam lokasi konser. "Di atas festival baru pada masuk teriak-teriak," tulisnya.

Video itu menunjukkan penonton konser yang mau masuk ke dalam venue pun mulai mengular. "Tiba-tiba ada kerusuhan ada satu jalan lagi buka dan semua orang dorong-dorong menyerobot," tulisnya.

Baca Juga: Istana Heran Isu terhadap Jokowi Mencuat Menjelang Pemilu 2024

Beberapa netizen ikut mengomentari unggahan tersebut. Mereka menduga keterlambatan itu karena kehadiran Presiden dan Iriana Jokowi. "Nungguin pak jokowi," tulis akun @Mal****.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena ada presiden jadi ketat," tulis akun @rif********.

Namun menurut pemilik unggahan tersebut, tidak ada crowd control sehingga antriannya kacau. "Gppa banget kok, tapi menurut aku justru ini bikin lebih kacau karena gada crowd control saat ngantri," balasnya.

Kehadiran Presiden Jokowi dan ibu Negara nampaknya juga menjadi kejutan bagi penonton. "Kejutan banget sih semalam nonton live pantas mau masuk gate itu ketahan lama banget, sinyal jelek, dan show ngaret dari jadwal," tulis akun @tary**** di unggahan akun TikTok nar******.

Sampai saat ini, pihak promotor konser, ALOKA, belum menanggapi permintaan Tempo untuk memberikan komentar seputar terlambatnya jadwal konser tersebut.

Pilihan editor: Ungkapan Ariel Soal NOAH akan Hiatus di Konser Circus Concerto