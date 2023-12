Profil Para Pemeran Yu Yu Hakusho Live Action

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix akan merilis versi live-action film Yu Yu Hakusho, pada 14 Desember 2023. Ada tiga episode yang memuat aksi Yusuke, Kurama, dan Hiei, Kuwabara di alam Yu Yu Hakusho.

Pemeran Yu Yu Hakusho Live Action

1. Takumi Kitamura sebagai Yusuke Urameshi

Takumi Kitamura lahir di Tokyo, pada 3 November 1997. Dia aktor, penyanyi, dan model. Sebagai aktor, dikenal lewat film dan serial Kimi No Suizô O Tabetai (2017), Tokyo Revengers (2021) dan Tokyo Revengers 2: Bloody Halloween – Decisive Battle (2023).

Sebagai penyanyi, Kitamura telah dibina oleh Stardust Promotion sejak masih sekolah dasar. Debut menyanyi pertamanya mengisi soundtrack di serial NHK Minna no Uta berjudul Risu ni Koi Shita Shnen pada Februari dan Maret 2008. Sebagai model, ia memenangkan Reader Model Award 2009 dari majalah Shogaku Rokunensei.

2. Jun Shison sebagai Kurama

Jun Shison lahir di Tokyo, pada 5 Maret 1995. Dia aktor yang dikenal berkat penampilannya di Juden Sentai Kyoryij tai Gobasutszu: Kyoryi Daisakusen! Saraba Eien no Tomo yo (2014), Ressha Sentai Tokkyuja (2014) dan Ressha Sentai Tokkyuja tai Kyoryuja Za Mubi (2015). Dia juga anggota grup pemeran pria D-BOYS & D2 yang berafiliasi dengan Watanabe Entertainment. Dia tampil di film Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes.

3. Kanata Hongo sebagai Hiei

Kanata Hongo lahir Miyagi, pada 15 November 1990. Dia aktor yang dikenal, karena perannya di Ritana (2002), Hagane no Renkinjutsushi (2017) dan Shin Kamen Raida (2023). Dia binaan Stardust Talent dan telah muncul beberapa kali dalam video musik, film, serial televisi. majalah.

Peran utama dia sebagai Ryoma Echizen dalam adaptasi film aksi The Prince of Tennis. Ia menjadi lebih dikenal ketika berlakon sebagai Shin dalam Nana 2. Dalam tayang televisi, peranan paling terkenal sebagai Hinata di Himitsu no Hanazono. Dia pengisi suara Armin Arlert dalam anime Attack on Titan. Kanata juga terlibat dalam suara anime sebagai Ryta Sakamoto di Btooom.

4. Shuhei Uesugi sebagai Kazuma Kuwabara

Shuhei Uesugi lahir di Tokyo, pada 18 Mei 1992. Dia aktor dalam Shin Kamen Raida (2023) dan Followers (2020). Shuhei mulai dikenal setelah tampil dalam A.I. Love You (2016) sebagai Naoto Aida, dan Isshukan Furenzu (2017) sebagai Hajime Kujo. Film atau serial lainnya yang dilakoninya, yaitu You Made My Dawn (2023), My Boyfriend In Orange (2022) Sayonara Made no 30 Pun (2020), dan River’s Edge (2018).

