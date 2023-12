Tayang Versi Live Action di Netflix, Ini Sinopsis Yu Yu Hakusho

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix akan merilis versi live-action Yu Yu Hakusho, pada 14 Desember 2023. Ada tiga episode yang memuat aksi Yusuke, Kurama, dan Hiei, Kuwabara di semesta Yu Yu Hakusho.

Tentang Yu Yu Hakusho

Yu Yu Hakusho pertama kali diterbitkan dalam bentuk manga atau komik Jepang oleh Yoshihiro Togashi pada 3 Desember 1990 hingga 25 Juli 1994. Manga itu diterbitkan di majalah mingguan Shonen Jump.

Adapun versi anime, Yu Yu Hakusho tayang pada 1992 hingga 1994. Anime diproduksi oleh Shueisha. Seri anime ini memiliki 175 bab yang dikumpulkan dalam 19 volume tankbon. Serial animasi ini memenangkan hadiah Animage Anime Grand Prix untuk anime terbaik pada 1994 dan 1995.

Di Amerika Utara, manga ini ditayangkan sepenuhnya di Shonen Jump Viz dari Januari 2003 hingga Januari 2010. Ada juga anime berdasarkan manga ini dengan 112 episode televisi. Selain serial, video animasinya juga dibuat. Pertama, Eizou Hakusho pada 1994 hingga 1996 dalam enam episode. Kedua, Two Shot & All or Nothing pada 2018 dalam dua episode.

Sinopsis Yu Yu Hakusho live action

Adapun versi live action ini disutradarai oleh Sho Tsukikawa. Pemerannya Takumi Kitamura, Jun Shison, Kanata Hongo, Shuhei Uesugi, dan Sei Shiraishi. Skenarionya ditulis Tatsuro Mishima. Dikutip dari situs web Netflix, demi menghidupkan semesta Yu Yu Hakusho, tim produksi menggunakan teknologi canggih dari seluruh dunia. Produser juga menggandeng tim Scanline VFX yang dikenal di berbagai film blockbuster Hollywood untuk menciptakan efek visual yang luar biasa tersebut.

Yu Yu Hakusho live action berkisah tentang Yusuke Urameshi yang menghabiskan harinya untuk berkelahi. Tetapi dia meninggal dalam kecelakaan saat mencoba melindungi seorang bocah. Akibatnya, roh anak nakal yang berbuat kebaikan itu tidak diterima.

Yusuke diberi kesempatan untuk hidup kembali. Ia menjadi Detektif Dunia Bawah. Dari sana, petualangan Yusuke di dunia Yu Yu Hakusho dimulai. Dia terjerat dalam misteri yang menyelimuti dunia manusia, iblis, dan roh.

